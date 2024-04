El reportero mallorquín Xavi Ara Frau vivió un breve pero intenso paso por Pasapalabra. El periodista, que mandó un saludo a sus compañeros de Els dematins de IB3, ocupó este lunes la silla azul pero no logró superar a su contrincante. «Si me llevara el bote me iría por la zona de la India, me gustaría viajar por Estados Unidos y si sobra algo por Japón», aseguró, aunque al final no hubo suerte.

Xavi quiso compartir en sus redes sociales su experiencia y algunas de las fotografías de su paso por el formato, una de las instantáneas junto al presentador del programa. «Súper agradecido a Antena 3 y Pasapalabra por la oportunidad, ha sido un regalazo. Buen equipo, buena gente y buenos concursantes... ¿se puede pedir más? Gracias por tu simpatía y cercanía Roberto Leal». Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Xavi Ara Frau (@xarafrau) Xavi publicó las instantáneas en su perfil de Instagram hace cuatro semanas, pero el programa en el que aparece no se emitió hasta este lunes. Tal y como se puede apreciar en sus redes sociales, esta no es la primera vez que el comunicador se anima a participar en un concurso: en su imagen de perfil se le puede ver en el plató del concurso Ahora caigo, también de Antena 3.