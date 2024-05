Tamara Falcó explica cómo escapa de los periodistas: «Me he llegado a meter en el maletero»

Tamara Falcó se ha convertido en los últimos años en una de las personalidades de la 'socialité' española en el foco del interés mediático. La hemos visto en una serie documental en Netflix, protagonizar conocidos escándalos en relación a su compromiso con Íñigo Onieva o con sus para nada usuales ni políticamente correctas declaraciones en los medios de comunicación. Todo lo que tiene que ver con la vida de Tamara Falcó es mirado con lupa, tanto por periodistas como por las redes sociales, algo a lo que la hija de Isabel Preysler, según ha confesado ella misma en 'El Hormiguero' este miércoles, trata de escabullirse...como puede, aunque sea escondiéndose en el maletero. Todo vale.

El tema ha venido a colación en la tertulia de temas de actualidad, un espacio en el programa de Pablo Motos, que comparte con Juan del Val, Nuria Roca, y Cristina Pardo. Tradicionalmente, los jueves, los espectadores los han visto un día antes de lo habitual ante la visita el jueves del expresidente del Gobierno Felipe González, que, ya se sabe, dará mucho de qué hablar.

El tema del escapismo de Tamara Falcó ha venido a raíz de los comentarios sobre la forma que tuvo el novio de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de rehuir de la prensa. Y es que acudió a los juzgados con un peluquín para no ser reconocido por los periodistas y pasar desapercibido. En este punto, la marquesa ha reconocido entre risas haber recurrido «alguna vez» a métodos cuanto menos originales para escapar de los periodistas. Entre algunos que ha revelado, asegura haberse metido en alguna ocasión en el maletero del coche, a pesar de las incomodidades: «No hay nada a lo que sujetarse y está oscuro». Sin embargo, aunque suelen lograr zafarse de fotógrafos y papparazzis, han llegado a tardar más de una hora en despistarlos. Lo cierto es que además del truco del maletero, no ha desvelado otros métodos, no sea que los periodistas los descubran.

