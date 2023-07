¿Alguna vez has mordido un tomate fresco y has experimentado la explosión de sabores característicos de este fruto rojo y brillante? Sin embargo, si los has guardado en la nevera, podrías notar un sabor notablemente diferente. El gran debate entre los entusiastas de la cocina es si esta verdura pierde su sabor si los almacenamos en el frigorífico. Aquí vamos a desvelar lo que hay de mito y de realidad en esta creencia. La creencia popular opina que los tomates pierden su sabor cuando se almacenan en la nevera debido a la baja temperatura. Según unos estudios científicos, la refrigeración puede afectar la textura y el sabor de los tomates. Cuando estos se enfrían, las temperaturas bajan a niveles que pueden inhibir las actividades enzimáticas dentro del fruto. Esto puede resultar en una textura harinosa y una pérdida de sabor.

Sin embargo, no todo es tan simple como parece. La realidad es un poco más matizada. La pérdida de sabor puede ser el resultado de una serie de factores, incluyendo cómo y cuándo se recolectaron los tomates, cuánto tiempo se almacenaron antes de consumirlos y la variedad del tomate. Aquellos que se cosechan cuando están maduros y se consumen en un plazo de unos días tendrán un sabor más intenso que aquellos que se recogen cuando todavía están verdes y se guardan durante un tiempo prolongado. Este último es el caso de muchos tomates que se venden en los supermercados, ya que se recogen antes de madurar para evitar que se dañen durante el transporte y conservación. Además, la variedad de tomate también juega un papel importante. Algunas de ellas tienen un sabor más intenso y son más resistentes al estar en la nevera que otras. Por ejemplo, los tomates heirloom, que son variedades antiguas, son conocidos por su sabor intenso y suelen tolerar mejor el frío. Por lo tanto, aunque es cierto que la refrigeración puede afectar a su sabor, esto depende también de otros factores. Si tienes la posibilidad, prueba a comprar tomates frescos y maduros de productores locales y consumirlos en unos días, guardalos a temperatura ambiente. Es probable que notes la diferencia en el sabor. Pero, si necesitas almacenarlos durante un tiempo prolongado, la nevera puede ser una opción viable. Podemos afirmar que hay algo de mito y realidad en la creencia de que los tomates pierden sabor en la nevera. Lo más importante es conocer el origen cuando los compras y cómo y cuándo se recogieron para poder decidir la mejor manera de conservarlos.