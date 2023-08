¿Cómo podemos tratar el acné?

Muchas personas sufren de acné y no saben como tratarlo ni como aliviar el dolor que sienten, se trata de una enfermedad no infecciosa de la piel que se presenta cuándo las glándulas sebáceas se inflaman. Las causas de aparición del acné son diversas y no a todo el mundo le afecta de igual forma. Tener acné puede provocar la aparición de espinillas o granos que se forman cuando los folículos pilosos, que son los que se encuentran debajo de la piel, se obstruyen debido al exceso de sebo que producen las glándulas sebáceas y las células muertas.

Para mejorar poco a poco el tratamiento del acné te traemos unos cuántos consejos: el primer truco y el más importante es llevar una buena alimentación, incluyendo muchas frutas y verduras, además de beber mucha agua. También puedes probar con tratamientos naturales para reducir la inflamación, como por ejemplo, el aceite de árbol de té con una concentración menor al 5 %. Es muy importante evitar el uso de cremas, aceites que puedan obstruir los poros, lo mejor es usar productos en gel o lociones formuladas por un dermatólogo. Las cosas que debemos evitar son básicas pero hay que tenerlo en cuenta, las bandas para la cabeza, gorras y otros sombreros apretados no son recomendables, igual que tocarse mucho la cara. Tampoco hay que dejarse el maquillaje durante toda la noche, ya que eso es malísimo para los poros. El uso de maquillaje también puede incrementar a que aparezca más acné, no debemos usar bases cremosas, polvos o rubores compactos, ya que cubren los poros y continúan tapándose, formando comedones o espinillas. Hay que recordar no manipular las lesiones para así evitar manchas, cicatrices o aumentar el daño. Además de llevar una buena rutina de cara y una buena limpieza, los productos recomendados son los de piel grasa o piel para acné. Hay que recordar que en caso de mucho acné o que la situación dependa de un tratamiento concreto es mejor acudir a un especialista/ dermatólogo.