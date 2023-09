Los 5 fallos más habituales al utilizar la lavadora

La lavadora es uno de los electrodomésticos más utilizados en los hogares. Sin embargo, muchos de nosotros no somos conscientes de los errores que cometemos al usarla, lo que puede afectar la durabilidad de nuestras prendas y el buen funcionamiento del aparato. A continuación, desvelamos cinco fallos habituales y consejos para corregirlos:

El primero es separar mal la ropa. No sólo hay que diferenciar la blanca de la de color, también es necesario diferenciar entre tejidos delicados y resistentes. ¿La solución? Leer las etiquetas de las prendas y seguir las recomendaciones del fabricante. El segundo error más frecuente es el exceso de detergente. Muchas personas piensan que añadiendo más detergente la ropa quedará más limpia. Sin embargo puede dejar residuos en la ropa y afectar el buen funcionamiento de la lavadora. Lo más práctico es utilizar la cantidad recomendada por el fabricante del detergente y ajustar según el nivel de suciedad y carga de la lavadora.

Otro error muy común es olvidarse objetos en los bolsillos. Esto puede dañar la lavadora y la ropa. Para que no te pase debes hacer una revisión exhaustiva de todos los bolsillos antes de introducir la ropa en la máquina. El cuarto más frecuente es usar siempre agua caliente. Aunque puede ayudar a eliminar manchas difíciles, su uso constante puede desgastar los tejidos y desvanecer los colores. Para que no te pase utiliza agua fría o templada para el lavado diario y reservar el agua caliente para prendas muy sucias.

Por último y no menos importante es no limpiar la lavadora. Con el tiempo, los residuos de detergente y suavizante, así como la cal del agua, pueden acumularse en el tambor y las gomas, provocando malos olores y afectando la eficiencia del lavado. Para que no pase hay que realizar limpiezas periódicas de la máquina siguiendo las indicaciones del fabricante. En resumen, cuidar nuestras prendas y lavadora implica más que simplemente meter la ropa y pulsar un botón. Siguiendo estas recomendaciones, lograremos alargar la vida útil de nuestras prendas y mantener nuestra lavadora en perfecto estado durante más tiempo.