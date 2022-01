El «Aquaman» de Tonga: sobrevive 27 horas en el mar tras el tsunami

Tonga va saliendo de la incomunicación y van trascendiendo poco a poco imágenes y testimonios de la catástrofe del pasado 15 de enero, cuando una erupción volcánica y un posterior tsunami provocaron el caos en el pequeño país asiático. Historias que ponen los pelos de punta y dan buena muestra de la tragedia, como la del que ya se conoce como el «Aquaman» de Tonga.

Se trata de un hombre de 57 años, queha sobrevivido 27 horas en el mar tras el embiste de las olas del tsunami. Según ha contado, se hundió nueve veces antes de agarrarse a un tronco y llegar a un lugar seguro La octava vez pensé, la próxima vez que me sumerja en el agua, eso es todo, porque mis brazos eran lo único que me mantenía fuera del agua», dijo Lisala Folau, quien está discapacitado y no puede caminar correctamente, hablando con Reuters desde la capital de Tonga.

La erupción del volcán mató al menos a tres personas y envió olas de tsunami a través del archipiélago de Tonga, dañando pueblos y centros turísticos y cortando las comunicaciones para los 105.000 habitantes de la nación. Folau, que vivía en la isla aislada de Atata, con una población de unas 60 personas, fue arrastrado al mar alrededor de las 7 p.m. (0600 GMT) del sábado. Se había subido a un árbol para escapar de una primera ola, pero cuando bajó, otra gran ola lo arrastró. «Podía escuchar a mi hijo llamando desde tierra, pero no quería responderle porque no quería que nadara para encontrarme», dijo Folau. «Las olas seguían girando aquí y allá... Lo que me vino a la mente es que en el mar hay vida y muerte. Hasta que llegas a la orilla, entonces sabes si estás vivo o muerto». Folau logró nadar lentamente 7,5 km (4,7 millas) hasta la isla principal de Tongatapu. Llegó a la costa 27 horas después, alrededor de las 10 p.m. del domingo.

Sus actos heroicos se han vuelto virales en las redes sociales, con una publicación de Facebook. Lo han bautizado como el «Aquaman de la vida real», refiriéndose al personaje de cómic y película. Preguntado por el periodista de Reuters si sabía quién es Aquaman, Flolau ha reconocido desconocerlo. El equipo de periodistas de Reuters ha hablado con la víctima, pero, debido a la complejidad de la situación vivida y de la que aún se sufren las consecuencias, no ha podido verificar la información con otras fuentes independientes a los hechos. Atata, a unos 8 km al noroeste de Nuku'alofa, o un viaje en bote de 30 minutos, ha sido destruida casi por completo por el tsunami que azotó las islas.