Última hora de la guerra en Ucrania

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha asegurado que no hay reclutas ni reservistas en territorio ucraniano y ha descartado convocar a estas categorías, ya que los militares movilizados son "profesionales" con experiencia. "Me gustaría enfatizar que los reclutas no participan ni participarán en las hostilidades, y no habrá llamadas adicionales de reservistas de la reserva", ha asegurado