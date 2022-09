El 25 de septiembre son los comicios generales en Italia y los políticos aprovechan sus redes sociales para así ganar los votos de algunos indecisos. Esta es una gran parte de la población, según los sondeos, que apuntan que tanto las personas que no votarán como las que no saben qué hacer aún alcanzan el 42 por ciento. Un porcentaje alarmante si lo comparamos con que la coalición de derechas, la gran favorita para estas elecciones -Hermanos de Italia, Forza Italia y Liga- alcanzaría el 45 por ciento. Entre los muchos vídeos haciendo campaña para su partido hay uno que ha cobrado protagonismo en las últimas horas y se ha hecho viral. Es el caso de Alessio Di Giulio, concejal del distrito de la Liga en Florencia.

En el vídeoselfie subido a sus redes sociales- y que más tarde eliminó- se ve como camina por una de las calles del centro histórico de la capital toscana en la última hora de la tarde del domingo. Con camisa blanca desabrochada y gafas de aviador, el concejal se acerca a una mujer que se encontraba en la zona mientras lanza una proclama xenófoba: «vota a la Liga para no volver a verla». La víctima sigue sonriendo sin creerse lo que está sucediendo en esos momentos. El edil, sin perder la sonrisa en ningún momento, vuelve a pronunciar estas palabras: «El 25 de septiembre vota a Liga para nunca volver a verla. Para nunca volver a verla mendigando en nuestra ciudad», promete a sus seguidores.

Il candidato leghista Alessio Di Giulio filma a Firenze una donna rom: "Votaci per non vederla mai più". Il video è stato rimosso da Facebook #ANSA https://t.co/xTu81bQosF pic.twitter.com/T4iwSToeGY — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) September 5, 2022

«No digas eso», le contesta la mujer -muy respetuosa- que viste ropa tradicional gitana. Pese a la respuesta de la víctima, Di Giulio afirma rotundamente con la cabeza y, a continuación, dice mirando a cámara: «El 25 de septiembre vota Liga de manera que ella ya no esté en Florencia más». En el momento de abandonar el lugar, la mujer asegura que «no le tiene miedo». En el pie de foto que acompaña este polémico vídeo que dura escasamente 20 segundos, el edil cita el artículo 669-bis del Código Penal que tipifica el delito de mendicidad acosadora. La periodista Selvaggia Lucarelli al ver este post no dudó en compartirlo para señalar este nuevo escándalo en Liga. Las reacciones no tardaron en llegar con la vista puesta en palabras del líder del partido, Matteo Salvini, muy dado a dar su opinión abiertamente sobre estos temas.

Sin embargo, su respuesta ha sorprendido por no seguir en la línea de Alessio Di Giulio e increpar a su compañero por sus palabras. «Se ha equivocado. Ha hecho el ridículo... los problemas se resuelven con leyes y con la policía». En el telediario Sky Tg24, el candidato a la Liga aseguró que «podía habérselo ahorrado». A pesar de amonestar públicamente al concejal, Di Giulio no se ha retractado, pero sí ha borrado la publicación. Se ha defendido con que se han sacado sus palabras de contexto y que no es racista. En un post en Facebook se ha defendido de los que le tachan de racista y xenófobo diciendo que su novia es nigeriana.