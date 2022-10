El presidente ruso, Vladímir Putin, descartó un posible ataque nuclear preventivo contra Ucrania u Occidente, en respuesta a los presuntos planes del Kremlin de utilizar armas de destrucción masiva en el marco de la actual campaña militar en el país vecino. «No, no me puedo imaginar en el lugar de (el líder soviético, Nikita) Jruschov. En ningún caso», dijo Putin durante el plenario del club de debate Valdái en la región de Moscú, en alusión a la crisis de los misiles de Cuba, que cumple ahora 60 años. Precisamente, Putin presidió la víspera un ensayo nuclear masivo durante las primeras maniobras de sus fuerzas estratégicas desde el inicio de la intervención militar rusa en Ucrania. Putin recomendó a los occidentales que estudien la doctrina de disuasión nuclear del país que él mismo aprobó en junio de 2020 y que no contempla un ataque preventivo.

«Que lo lean», aseguró y agregó que Rusia sólo utilizará «armas de destrucción masiva, armas nucleares, para la defensa de su soberanía, integridad territorial y para garantizar la seguridad del pueblo ruso». Admitió que «mientras existan las armas nucleares, siempre existirá el peligro de su uso», pero recordó que fue EEUU el único país en agosto de 1945 en utilizar la bomba atómica contra otro Estado no atómico, Japón. «Nosotros nunca hemos hablado directamente sobre el posible empleo por parte de Rusia de armamento nuclear. Sólo respondimos a las declaraciones realizadas por los líderes de los países occidentales», señaló. El jefe del Kremlin calificó de «sandeces» las acusaciones de que Moscú ataca la central nuclear ucraniana de Zaporiyia, cuando ésta planta está bajo su control desde el comienzo de la «operación militar especial» en febrero. Y criticó a los inspectores del OIEA que se encuentran en la central por no denunciar de dónde vienen realmente los proyectiles que impactan en las inmediaciones de las instalaciones nucleares. Putin subrayó que para Rusia no tiene sentido «ni político ni militar» utilizar una bomba sucia contra Ucrania, a la que acusó de intentar fabricar esa clase de explosivo no atómico, pero con elementos radiactivos. Además, calificó de «primitivo» el chantaje nuclear de Occidente dirigido a presionar a los países amigos del Kremlin y también a los neutrales para que renuncien a cooperar con el Kremlin. Durante su intervención en el foro también aseguró que Moscú está dispuesto a dialogar con EEUU sobre estabilidad estratégica. «Si quieren, estamos dispuestos. Si no quieren, no hace falta. Nosotros desarrollamos nuestro tecnología moderna, incluido armas hipersónicas», explicó. Pronosticó que EEUU, que realizó un ensayo con armas hipersónicas, alcanzará a Rusia en ese ámbito. «Por ahora no nos han alcanzado y nosotros si las tenemos. Estamos desarrollando esa tecnología. Si alguien quiere hablar con nosotros al respecto, estamos listos», señaló. El secretario de Defensa de EEUU, Lloyd Austin, advirtió este jueves a Putin de que la respuesta de la comunidad internacional será «significativa» si Moscú lanza un ataque nuclear. Austin hizo estas declaraciones durante la presentación de las revisiones de 2022 de la Estrategia de Defensa Nacional, la Postura Nuclear y la Defensa con Misiles de EEUU. Sobre la postura nuclear, el documento insiste en que «EEUU solo considerará el uso de armas nucleares en circunstancias extremas» para defender sus intereses vitales y los de sus aliados y socios.