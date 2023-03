La OTAN pide a China que contacte con Zelenski si va en serio con su plan de paz

La OTAN ha señalado este martes que cualquier plan de paz, como el puesto sobre la mesa por China, debe tener en cuenta la perspectiva ucraniana por lo que ha pedido a Pekín que contacte con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, «si es serio con el plan de paz» y busca una salida «sostenible» al conflicto. En rueda de prensa durante la presentación del informe anual de la organización, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha afirmado que es Ucrania quien debe decidir que condiciones son «aceptables» para una solución pacífica a la agresión que sufre por parte de Rusia, por lo que la propuesta debe reflejar sus posiciones.

«China tiene que entender la perspectiva ucraniana y tener contactos directos con Zelenski, si quiere ser serio sobre la paz», ha expresado el jefe político de la OTAN, quien ha subrayado que dará la bienvenida a «cualquier plan que permita una paz sostenible», momento en el que ha dicho apoyar elementos de la propuesta china como la seguridad nuclear o el respeto a la integridad territorial.

«Cualquier solución debe basarse en estos principios», ha apuntado, rebajando así el tono contra China después de que su primera reacción a su propuesta fuera recalcar que Pekín no tenía «credibilidad» para pilotar unas conversaciones de paz. En esta ocasión ha evitado criticar a China, aunque si ha recordado que no ha condenado la agresión rusa en Ucrania. Al ser preguntado por los vínculos entre China y Rusia, en plena visita de Xi Jinping a Vladimir Putin en Moscú, el ex primer ministro noruego ha opinado que este viaje «forma parte de un patrón» por el que Rusia y China están «cada vez más cerca».

Tras recordar que tan solo unas semanas antes de la invasión, Xi y Putin firmaron una declaración para una «alianza sin límites», ha recalcado que han estrechado los lazos en materia económica, política y diplomático. Al respecto de la posible ayuda militar china a Rusia en el contexto del conflicto en Ucrania, Stoltenberg ha explicado que la OTAN no tiene pruebas de que haya mandado armas letales, «pero sí de que Rusia la ha solicitado y de que esto es considerado por Pekín». «Nuestro mensaje es que China no debería proveer ayuda letal a Rusia, esto sería apoyar una guerra ilegal, prolongar la guerra y la invasión ilegal que es algo que China no debería hacer», ha afirmado.