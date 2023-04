Al menos doce personas han muerto la madrugada pasada en los ataques masivos rusos con misiles contra la ciudad de Umán, en el centro de Ucrania, y en Dnipró (este), informaron este viernes las autoridades ucranianas.

El número de víctimas mortales en Umán subió a diez, informaron fuentes oficiales a través del portal Ukrinform, mientras los equipos de rescatistas siguen con la búsqueda de desaparecidos o supervivientes entre los escombros.

El portavoz de la Presidencia ucraniana, Mijailo Podolyak, destacó en su cuenta en Twitter que el ataque de Umán afectó un bloque de edificios de varios pisos, «donde dormían pacíficamente familias con niños» y que, además de las víctimas mortales, once personas resultaron heridas. En Dnipró, el alcalde de la ciudad, Boris Filatov, informó por la mañana de la muerte de una mujer y de su hijo de tres años como consecuencia del ataque ruso.

La capital ucraniana, Kiev, también fue alcanzada por varios misiles sin que se conozcan por el momento víctimas. El jefe de la oficina presidencial ucraniana, Andriy Yermak, informó de que las defensas aéreas ucranianas derribaron 21 de los 23 misiles que Rusia lanzó la pasada noche, y pidió que se sancione a «los países que ayudan a Rusia» a burlar las restricciones para «comprar chips occidentales para producir misiles» con los que atacar Ucrania.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, condenó el ataque ruso de esta madrugada con misiles y drones contra varias ciudades ucranianas. «La pasada noche el enemigo atacó otra vez Ucrania con misiles y drones. Los terroristas alcanzaron infraestructura y civiles», dijo en su cuenta de Telegram Zelenski, que explicó que diez edificios de viviendas fueron alcanzados por el bombardeo en la ciudad de Umán y también ofreció su pésame a las víctimas de Dnipró.

Zelenski pidió a la comunidad internacional «una respuesta justa» a este ataque ruso. «Cada ataque como este, cada acto de maldad contra nuestro país y nuestra gente, lleva al Estado terrorista más cerca del fracaso y de ser castigado y no al revés como ellos piensan», declaró. «No olvidaremos ningún crimen, no dejaremos que ningún invasor esquive su responsabilidad», añadió el jefe del Estado ucraniano, cuyo mensaje iba acompañado de fotografías de varios edificios incendiados y parcialmente destruidos por el ataque ruso de esta madrugada.

Zelenski dio las gracias a los militares ucranianos que operan las defensas antiaéreas que protegen las ciudades de los ataques rusos con misiles y drones, y también tuvo palabras de agradecimiento para los equipos de rescate. El presidente explicó también que los servicios de emergencias siguen trabajando para rescatar a personas de debajo de los cascotes en Umán. «Hay aún gente atrapada bajo los escombros», escribió Zelenski.