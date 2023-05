TUI lanza el primer crucero para aficionados del tatuaje en Europa

TUI Cruises ha lanzado el primer itinerario exclusivo en Europa para aficionados del tatuaje a bordo del crucero Mein Schiff 4 para el próximo año, según ha informado en un comunicado. Así, el turoperador ha preparado la primera convención flotante de tatuajes de Europa en un crucero, llamada «Wildcat Tattoo Cruise», que consistirá en un itinerario de 5 días con el Mein Schiff 4 zarpando desde Bremerhaven (Alemania) el 6 de mayo de 2024 en dos días de navegación por Rotterdam (Países Bajos) y Dover (Reino Unido), para volver al destino alemán.

Los aficionados al tatuaje pueden estar acompañados durante el trayecto por 50 artistas, entre ellos el conocido Randy Engelhard, junto con un programa musical que cuenta con Stick To Your Guns, los rockeros satíricos Knorkator y la banda estadounidense de hardcore Sick of It All.

El viaje de cinco días está disponible desde 1.099 euros por persona en camarote interior con los servicios Mein Schiff Premium incluidos para ocupación doble y desde 1.349 euros por persona en camarote con balcón para ocupación doble, ambos en tarifa PRO.