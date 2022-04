La ONCE renueva su estructura para tocar más y con más premios

La ONCE ha lanzado este martes una renovación de su Cupón Diario, el producto de «mayor tradición» de sus loterías responsables que ofrecerá a partir del próximo 2 de mayo un premio de 500.000 euros cada día y aumentará el número de premios con nuevos conceptos de reparto que lo hacen más atractivo y moderno. Con el «innovador» concepto de 'Por los dos lados puedes ser ganador', la Organización acomete esta reforma, que se enmarca en una serie de acciones para «modernizar» sus productos de loterías, que se iniciaron apenas hace un mes con novedades en el Eurojackpot, según ha informado en un comunicado. Estos cambios tienen como objetivo afianzar a la organización como «el mayor prestador» de servicios sociales para personas ciegas y con baja visión del mundo, además de trasladar su solidaridad al resto de personas con discapacidad a través de la Fundación ONCE.

El nuevo Cupón Diario de la ONCE, que tendrá un precio de dos euros, cambia la estructura de premios con lo que se conoce como 'sorteo de reparto', por el que toca más y hay más premios. Así, todos los días repartirá 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado y 500.000 al número más la serie. Además, el juego se hace «más entretenido» al estrenar una mecánica «novedosa» en el mercado español del juego: 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (seis euros), mientras que se genera un doble reintegro de dos euros a la primera o la última cifra del premiado.

El delegado territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Cristóbal Martínez; la jefa de Servicios Sociales, Adriana Pérez, la vendedora de la ONCE en Sevilla Esperanza Fajardo; y la afiliada con baja visión en Coria del Río, Rosalía Rico, han sido los encargados de explicar los detalles de esta renovación. Martínez dijo que esta reforma sitúa al cupón de la ONCE «a la vanguardia de los productos de lotería de Europa. Hablamos de renovación e innovación porque el cupón ha sido y seguirá siendo siempre, por muchos años que pasen -y ya son 83- un producto de verdadera innovación en el mercado del juego pero, sobre todo de gran avance social», sostuvo Martínez. «Más allá de los nuevos premios, cupones y personas van a seguir unidos de la mano, porque esta es la razón principal por la que vendemos nuestras loterías y nuestra propia razón de ser; la intención de construir una sociedad mejor para todos. Y nuestros clientes saben que detrás de cada cupón hay inclusión, hay accesibilidad, hay servicios sociales, hay educación y hay empleo», ha destacado Martínez.

'Restyling' y modernización

La reforma conlleva un 'restyling' en la imagen del producto, que mantiene sus principios y su cultura tradicional, pero incorpora más color y contribuye así a la «modernización» de la marca, a alargar el ciclo del producto, y a hacerlo «más atractivo», además de afianzar una mecánica de juego «más atractiva, fácil de entender y de recordar». En paralelo, se «modernizarán y actualizarán» los modelos de información del número premiado para incluir la nueva línea de diseño en todos los soportes que se utilizan habitualmente, mientras que el lanzamiento irá acompañado por una campaña publicitaria que arrancará el 2 de mayo, fecha del primer sorteo.

«Si tienes baja visión, ven a la ONCE»

Este lanzamiento coincide con la puesta en marcha por parte de la organización de una campaña informativa bajo el lema «Si tienes baja visión, ven a la ONCE», para concienciar a la ciudadanía de su acción al lado de personas ciegas, pero también de quienes mantienen algún resto visual y aún no conocen los beneficios de afiliarse. De hecho, de las 70.677 personas afiliadas a la Organización, apenas el 15% tiene ceguera total, mientras que el resto presenta diferentes grados de baja visión --igual o menos de un 10% aprox.-- y recibe servicios sociales adecuados a cada realidad, que les ayudan a disfrutar de una vida autónoma.