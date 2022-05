El Ayuntamiento de Salobreña (Granada) ha dictado este viernes una resolución de inicio de baja de oficio en el padrón municipal de la candidata de Vox a la Junta, Macarena Olona, después de que la Policía Local no haya podido «acreditar» que esta resida en la vivienda donde se empadronó en noviembre. El inicio del referido procedimiento de baja no implica la baja efectiva en el padrón municipal, cuestión que se resolverá a través de otra resolución una vez concluido el plazo previsto de alegaciones, según han informado fuentes municipales.

A través de un comunicado, el Consistorio ha detallado que con la resolución de inicio de baja de oficio en el padrón -dictada por la alcaldesa, María Eugenia Rufino (PSOE)- se otorga plazo de alegaciones a los interesados, y que la administración municipal no hará más pronunciamientos hasta la finalización de dicho plazo de quince días y la resolución del expediente. El Ayuntamiento ha explicado que el pasado 13 de mayo diversos medios de comunicación informaron del empadronamiento de Olona -para poder concurrir a las elecciones andaluzas del 19 de junio- en la casa del presidente de Vox en Granada, Manuel Martín, que además es concejal de Salobreña y quien reconoció expresamente por su parte que la candidata a la Junta no vivía allí.

Aunque el Consistorio comunicó ese día que la tramitación del alta en el padrón, que tuvo lugar el pasado noviembre, se había llevado «conforme a Ley» dado que el titular de la vivienda dijo entonces que Olona vivía en su casa, este lunes se presentó un dossier de prensa sobre lo publicado sobre este asunto y se pidió un informe jurídico al respecto. Según la administración local, a partir de las declaraciones del presidente de Vox en Granada existían «dudas razonables» sobre la veracidad de lo manifestado al Ayuntamiento en la solicitud de inscripción censal.

Este martes, el secretario de la corporación emitió un informe y, con base al mismo, la alcaldesa inició mediante providencia el procedimiento para arrancar los trámites de baja de oficio de la inscripción padronal, de acuerdo al Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales. En los días siguientes, la Policía Local ha llevado a cabo varias visitas al inmueble del empadronamiento y ha emitido un informe sobre las averiguaciones practicadas que, según ha detallado el Consistorio, «impiden acreditar que la Señora Olona reside en la vivienda». Por ello, la alcaldesa ha dictado una resolución de inicio de baja de oficio, que otorga plazo un plazo de 15 días para la presentación de alegaciones y la finalización y posterior resolución del expediente. En paralelo, recuerda el Consistorio, uno de los partidos que concurren a las elecciones autonómicas -en referencia a la coalición de izquierdas Andaluces Levantaos- interpuso una denuncia en relación al empadronamiento de Olona ante la Junta Electoral. «Serán dichos organismos, como competentes, quienes a la vista de todo determinen lo que proceda», ha concluido el Ayuntamiento.

Aluvión de reacciones

Distintas voces de Vox han comentado esta situación, empezando por su presidente, Santiago Abascal, quien ha atribuido este viernes la decisión del Ayuntamiento de Salobreña a que «tienen miedo a que los andaluces elijan» y «al cambio real». Abascal ha respondido así en las redes a la resolución dictada por el ayuntamiento granadino de inicio de baja de oficio en el padrón municipal de Olona, después de que la Policía Local no haya podido «acreditar» que la política de Vox resida en la vivienda donde se empadronó en noviembre. «Son capaces de censurar, de prevaricar, de pisotear derechos fundamentales. El próximo 19 de junio responderán las urnas», ha denunciado el líder de Vox, que no precisa quién o quiénes son los responsables de esas acciones. «No estoy sola. Pero todavía no son conscientes de ello», ha escrito por su parte Olona, a lo que el portavoz del partido, Jorgue Buxadé, ha añadido: «Somos legión».

A su vez el secretario de Organización del PSOE andaluz, Noel López, se ha referido al caso del empadronamiento en Salobreña, en la costa de Granada, de la candidata a la Presidencia de la Junta por Vox, a quien ha pedido «seriedad y respeto» para los andaluces. «Parece ser que esta señora es una ocupa», ha agregado. A preguntas de los periodistas, según ha informado el PSOE en una nota, tras un acto como cabeza de lista a las elecciones del 19-J por Granada, Noel López ha señalado que «parece ser» que la también número uno de la lista de Vox por la provincia «tiene montado el chiringuito, no precisamente en la playa de Salobreña». «A esta tierra no se viene a experimentar y le pedimos ante todo la seriedad que merece», ha apostillado en torno a este tema, en un acto para informar sobre el Bono de Alquiler Joven a las puertas de la Facultad de Traducción, en el centro de Granada capital.

Además, la candidata de Adelante Andalucía a la Presidencia de la Junta, Teresa Rodríguez, ha considerado este viernes que el asunto del empadronamiento de Olona ha sido una «poca vergüenza» y una «irresponsabilidad» y ahora hay que tratar de evitar «victimizarla». En declaraciones a los medios de comunicación en Cádiz, Rodríguez ha expresado que hay que «echarle mucha cara y muy poca vergüenza para llevar dos años representando a Andalucía en el Congreso de los Diputados sin que se haya tomado la molestia de empadronarse en algún municipio de la provincia de Granada», por la tiene el escaño. Para la candidata de Adelante Andalucía, «una señora que es abogada del Estado ya le podría haber echado un vistazo a la ley que regula los empadronamientos, porque bien que son muy rápidos en Vox a la hora de criticar y denunciar los empadronamientos de las personas migrantes que vienen a buscarse la vida a Andalucía».