Margarita Del Val, científica y viróloga del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), avisa sobre la situación que podría vivirse esta próxima Navidad 2022 cuando convivan COVID y gripe. «Tenemos por delante una situación peor que la del año pasado para los contagios por covid y otros virus porque no vamos a poder ventilar sin pasar un frío tremendo por razones energéticas de ahorro», aseguró la experta.

Ha advertido la viróloga que si Ómicron sigue circulando estas Navidades, podría haber dos escenarios: una oleada de aumento de casos como hemos visto hasta ahora, o una temporada de gripe como la que tuvimos en 2009. De hecho, afirma que estas fiestas se podría dar «la típica oleada de enfermedades respiratorias navideña por habernos encerrado en interiores o una temporada como la gripe de 2009». La directora del CSIC considera que tras el verano, donde gran parte de la población ya se ha vuelto a infectar, ha advertido que de no haber un cambio en las variantes, «la ola podría ser casi benigna», detalla.

«Este virus y los que desarrollan enfermedad después de haber contagiado no garantizan unas variantes futuras más atenuadas. Sería bueno si no cambiase, porque tenemos mucha inmunidad por la infección y la vacuna», explica. Pese a todo a la favorable evolución de la pandemia, las nuevas variantes que se desconocen, del Val afirma que «no tenemos ni idea de lo que va a ocurrir hasta que no lo observemos».

Sobre las vacunas anuales considera que «eso solo se hace en una situación: con la gripe. Las vacunas contra el coronavirus son mejores y el virus es menos variable, así que no hay ninguna razón, evidencia o dato para pensar que haya que hacerlo cada año. No nos vacunamos por las olas de casos, lo hacemos según cuánto dure la inmunidad».