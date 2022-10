Escrivá dibuja un crecimiento de 102.000 empleos en octubre

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, prevé que el mes de octubre cierre con 102.000 afiliados más a la Seguridad Social en términos promedios, en línea con otros años, lo que demuestra, a su juicio, la «extraordinaria resiliencia» del mercado laboral en un «entorno incierto» como el actual. En rueda de prensa para presentar el avance de datos de la afiliación a la Seguridad Social de octubre, Escrivá ha indicado que, en términos desestacionalizados, se crearán unos 15.000 puestos de trabajo en octubre, «un poquito por debajo» de los 30.000-35.000 empleos que se vienen creando mensualmente en valores desestacionalizados.

Así, el titular de Seguridad Social ha reconocido que esos 15.000 nuevos cotizantes no suponen un dato «espectacular», aunque sí «positivo», y ha atribuido el peor comportamiento de octubre respecto a meses anteriores a que en septiembre se produjo un crecimiento muy fuerte de afiliados en el sector educativo, desplazándose a ese mes parte de las altas que suelen producirse en octubre. «El que siga creciendo el empleo, aunque sea poco, en un entorno como éste, tiene que tener una valoración positiva. Si añadimos el elemento de educación, nos lleva a pensar que en términos de empleo no vemos todavía una desaceleración en el ritmo de creación de empleo», ha apuntado Escrivá, que ha insistido en que, por ahora, no se detecta «ningún enfriamiento» de la ocupación, que crece a tasas «tendenciales» próximas al 2 % ó 2,5 % desde el fin del efecto pandemia. Así, para Escrivá, esos 15.000 afiliados desestacionalizados que sumará octubre «siguen siendo un dato bastante bueno». Cuando no sea así lo diremos. De hecho, en algún momento no hay que descartar que esto se debilite», ha señalado el ministro, que ha afirmado que el Ministerio «vigila» de continuo la evolución del empleo.

El ministro ha explicado que entre agosto y octubre del periodo 2017-2019, años que considera más comparables por no estar afectados por las restricciones en pandemia que sí impactaron en 2020 y 2021, se crearon en torno a 40.000 empleos al mes. La cifra actual es de 42.000, ligeramente por encima. «Lo que constatamos es que tenemos indicadores y señales que funcionan a un régimen de actividad alto y octubre se inserta en esa dinámica», ha apuntado. Pese a que la afiliación en el sector educativo 'flojeó' en octubre, otros sectores se están mostrando «muy fuertes», como el del comercio, y sigue creciendo la ocupación en sectores tecnológicos y de alto valor añadido. De hecho, prácticamente todos los sectores se encuentran por encima del nivel de ocupación prepandemia, especialmente los de alto valor añadido. En concreto, las actividades de informática y telecomunicaciones y actividades profesionales, científicas y técnicas lideran el aumento de afiliados en términos relativos respecto a la situación preCovid, con crecimientos del 18,5% y 9,9%, respectivamente.

A su vez, los mayores sueldos de estas actividades están también contribuyendo a impulsar los ingresos por cotizaciones sociales, que crecen a tasas del 8,5 %. De hecho, Escrivá ha indicado que los ingresos por cuotas equivalen ya al 11 % del PIB, cifra inédita en el sistema de la Seguridad Social. EL 84 % El ministro ha destacado que la Seguridad Social ha ganado desde agosto de 2021 más de 750.000 cotizantes, 400.000 de ellos en 2022, de los que la mayoría, alrededor del 90 %, se ubican en el sector privado. Escrivá ha resaltado que, además de seguir creándose empleo, su calidad se está viendo impulsada «de forma abrumadora» por la reforma laboral. Así, el 84 % de los contratos son ahora indefinidos, catorce puntos más que antes de la reforma, lo que ha situado el porcentaje de temporales en un mínimo histórico del 16 %.

En jóvenes menores de 30 años, la proporción de los que tienen contratos indefinidos es de 7 de cada 10, frente a los 4 de cada 10 de antes de la pandemia. Escrivá también ha hecho hincapié en la mayor duración de los contratos, lo que refleja, a su juicio, el impacto positivo que está teniendo la reforma laboral. En concreto, ha señalado que la duración media de los contratos ha aumentado un 20% respecto a 2019, lo que en términos absolutos supone 40 días más.

Asimismo, ha subrayado que los contratos con una duración superior a 30 días o que no han finalizado aún han aumentado en 411.000 en comparación con 2019, mientras que se han reducido en más de 2,7 millones los contratos de menos de un mes. El ministro ha destacado además que el sector de Educación está transformando contratos temporales hacia contratos indefinidos y fijos discontinuos «de forma intensa», al tiempo que está recortando el peso de los temporales. En cuanto a los trabajadores acogidos a expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), Escrivá ha resaltado que, pese a la situación actual de incertidumbre, su número se mantiene estabilizado en torno a los 20.000 afectados, 150.000 menos que en octubre de 2021.