La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha acusado este miércoles al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de «buscar un poco de oxígeno» con su proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) en vez de intentar «atajar la recesión» que anticipan órganos como la Airef. Además, le ha exigido «transparencia» en las «concesiones» y «cesiones» que, según ha dicho, está realizando a sus socios, como PNV y ERC. «Los españoles tienen derecho a saber qué está negociando Pedro Sánchez con los independentistas a cambio se conseguir los apoyos para los Presupuestos», ha declarado Gamarra ante los periodistas tras la intervención en el Pleno del Congreso de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Gamarra ha tildado de «decepcionante» el discurso de Montero ante los diputados.

«Lo que esperábamos de un Gobierno, si fuera serio, es la retirada de unos PGE que no cuenta con el respaldo de ninguna institución ni organismo internacional», ha resaltado. En este sentido, ha subrayado que esa «desautorización» a los PGE del Ejecutivo se han convertido «en la primera enmienda de totalidad de los Presupuestos» y ha insistido en que Pedro Sánchez debería haberlos retirado. «Esa decepcionante defensa de los PGE revela que estamos ante los últimos Presupuestos de Pedro Sánchez», ha resaltado.

Según Gamarra, lo que busca el Gobierno con estas cuentas públicas es que Sánchez «coja un poco de oxígeno a costa de asfixiar a los españoles, fundamentalmente a las clases medidas, que son las grandes olvidadas». Además, ha ironizado con que el Gobierno diga que los Presupuestos se basan en la «justicia social» cuando lo que buscan es vivir «a costa de las próximas generaciones», ya que las cuentas públicas son «hipotecas» para el presidente y el futuro de los españoles. La 'número dos' de PP ha afirmado que los PGE «no buscan atajar la recesión» económica «cuando es posible hacerlo» ni buscan «frenar la inflación cuando es posible hacerlo».

De la misma manera, ha dicho que tampoco buscan «despejar un escenario de incertidumbre» cuando los PGE son el «instrumento fundamental para dar certidumbre» a la sociedad española y la situación que debe afrontar. «Estamos no ante los PGE sino ante las hipotecas generales del Estado» porque Sánchez para continuar al frente del Gobierno está dispuesto a hipotecar no solo el presente de los españoles sino el futuro«, ha abundado. Al ser preguntada si con los Presupuestos se podría evitar la recesión técnica que anticipa la Airef, Gamarra ha señalado que sí porque las cuentas públicas fijan las bases de la política económica y en este momento esas cuentas han sido »desacreditadas« por diferentes organismos, como la Airef. Según ha añadido, más deuda, más gasto y más déficit junto a una alta inflación »no es el camino de lo que necesita la sociedad española para afrontar un escenario de recesión".

Además, Gamarra ha exigido «transparencia» al presidente del Gobierno con respecto a las negociaciones que lleva a cabo con sus socios. «Sánchez no negocia desde el punto de vista personal, sino con el presente y futuro de los españoles», ha subrayado. En este punto, ha lamentado que haya asuntos que no están dentro de los PGE y sean «concesiones» aparte, como ha hecho Sánchez en la no defensa de la aplicación de la Ley en Cataluña, con los derechos lingüísticos, o con la desjudicialización de la política, articulando un sistema para que quienes «tienen pendientes cuentas con la Justicia no tengan que rendirlas», según ha agregado.

«Las concesiones no están dentro de los Presupuestos sino que son negociaciones paralelas a la propia aprobación y tramitación de los PGE», ha recalcado, citando también la última enmienda del PNV que permitirá a la selección autonómica vasca de pelota y surf competir en el extranjero. Por eso, ha insistido en pedir explicaciones porque, a su juicio, los españoles «tienen derecho a saber qué está negociando» con los independentistas. «Exigimos transparencia y que se dé cuenta de esas negociaciones», ha apostillado.