La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha subrayado el «compromiso claro» en la lucha contra la corrupción del PSOE y ha asegurado que «hay una línea roja» en la reforma del delito de malversación y que «en ningún caso» se va a apoyar «ninguna enmienda» que suponga favorecer la corrupción. En declaraciones a Telecinco, la ministra se ha pronunciado así ante la posibilidad de que ERC aproveche la tramitación de la eliminación del delito de sedición para pedir también que se modifique la malversación y ha insistido que «tiene poco rigor hablar de algo cuando todavía no está plasmado en un texto».

«La posición del Gobierno es rotunda y clara. Las enmiendas se tienen que estudiar, pero hay una línea roja y es que en ningún caso el grupo socialista va a apoyar ninguna enmienda que de alguna manera favorezca lo que es la corrupción», ha recalcado Robles, que ha recordado que la regulación de la malversación ha ido cambiando porque «el Código Penal está permanentemente en evolución».

En cualquier caso, ha afirmado, no se está hablando de una «despenalización», si bien ha considerado que «el reproche político no puede ser el mismo» para quien se enriquece para sí y para una actuación con fondos públicos que no conlleva un lucro personal.

Respecto a la polémica por la rebaja de penas a delincuentes sexuales tras la entrada en vigor de la ley del solo sí es sí, Robles ha asegurado que «es lógico y razonable hacer ajustes técnicos» si en la aplicación de una norma «se ve que hay lagunas y disfunciones». Sobre el caso de Joaquín Leguina, que ha sido expulsado como militante del PSOE por su apoyo al PP, en concreto a Isabel Díaz Ayuso en las últimas las elecciones autonómicas, Robles ha dicho que «si a uno no le gusta un partido, lo que tiene que hacer es irse pero con cierta elegancia: creo que el señor Leguina no la ha tenido».