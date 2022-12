La portavoz de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE y ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, ha sostenido que el Gobierno no va a despenalizar ningún tipo de malversación, con las reformas legales que está impulsando y por el contrario se «endurece» la persecución a los corruptos con la creación de una nueva figura penal de desvío del presupuesto irregular.

Así lo ha trasladado en la rueda de prensa que se ha celebrado en la sede del partido en la calle Ferraz donde ha defendido que la enmienda transaccional que el PSOE va a presentar para modificar una de ERC. De este modo ha señalado que con el texto del PSOE no queda ninguna duda de que «no se despenaliza ningún tipo de malversación» y por el contrario se crea una nueva figura de «desvío de presupuesto irregular» por el que se castiga el mal uso del dinero público cuando se utiliza para otros usos que no son los pensados originalmente, ha añadido. Se endurece el tratamiento persecución a los corruptos y que además no se cruzan las dos líneas rojas que había establecido el PSOE, según ha afirmado.

«En ningún caso este partido va apoyar nada que suponga algún beneficio para ningún procesado ni condenado por corrupción», ha señalado. «También, que entendíamos que todo uso irregular indebido de fondos públicos deben estar penados por el Código Penal», ha añadido. Para Alegría, con esta transaccional y con las decisiones tomadas por el Gobierno y el partido, «ambos objetivos se han cumplido con creces».

Por otro lado, la portavoz ha sido preguntada sobre si tienen la garantía de que la aplicación de esta nueva ley no va a tener un efecto equiparable al de la ley del 'sólo sí es sí', que ha provocado reducciones de penas y excarcelaciones de condenados por delitos sexuales, y podría conllevar condenas a la baja. A este respecto, Alegría ha afirmado que cuando trasladan una ley o una enmienda transaccional como en este caso, lo hacen «con todas las garantías».

Además, sobre la rebaja de penas que conllevan estas modificaciones del Código Penal, ha negado que ésta se produzca. «No hay ninguna rebaja, lo que hay es una diferencia entre lo que es la corrupción, del desvío presupuestario irregular», ha trasladado, «donde el dinero queda en la misma administración». Sobre si cree que los votantes del PSOE van a entender estas medidas se ha mostrado convencida de que entienden y comparten «la apuesta» del Gobierno y del presidente del Gobierno por la transparencia y la lucha contra la corrupción, según ha indicado antes de reiterar la posición del PSOE: «Con la transaccional que ha presentado este partido no se despenaliza ninguna forma de malversación, se endurece también el tratamiento a los corruptos».

Por otro lado, respecto a los plazos acelerados de esta reforma, Pilar Alegría ha señalado que «toda prisa es poca» cuando se trata de «seguir luchando por la transparencia, la higiene democrática y contra la corrupción».

En la misma línea de lo que trasladó Pedro Sánchez este fin de semana en un acto en Barcelona, la portavoz socialista ha indicado que pretenden «devolver al debate de la política lo que es de la política y sacarlo del terreno de los tribunales» así como seguir apostando por la convivencia «algo de primero de política», en su opinión. Por otro lado, respecto a la posición trasladada por Unidas Podemos, que se desvincula de la enmienda para reformar la malversación y no firmará la enmienda transaccional, aunque no impedirá que salga adelante, a Alegría le sorprende ese «sí, pero no firmo lo que voto», según lo ha calificado. Por tanto piensa que son los morados los que tienen que dar más explicaciones sobre su posición.

Finalmente, ha acusado al PP y a su presidente Alberto Núñez Feijóo de estar «en la exageración, el insulto y la hipérbole» por su reacción al anuncio del Gobierno de modificar estos delitos. También ha afeado al líder 'popular' que cuestione la «legitimidad» de Sánchez como jefe del Ejecutivo. Así, ha indicado que el PP está anclado en una posición de «hiperventilación» y que en los siete meses que lleva al frente del principal partido de la oposición no ha presentado «una sola línea seria» que responda a los problemas de la ciudadanía.

En este punto, ha sugerido que el PP tiene un «programa oculto» que no quiere contar a los españoles. «Le hablo de programa oculto por recordar cuando el PP nos hablaba de que iba a hacer una propuesta clara de bajada de impuestos y sin embargo la primera medida fue subir más 50» tributos, ha manifestado. Piensa además que al PP ya no le interesa hablar de la economía, el empleo o las pensiones, lo que su juicio son los problemas de la ciudadanía, sino que prefieren «chapotear en la política de la crispación», ha terminado.