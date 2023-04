El PP propone una ayuda a la emancipación de 1.000 euros para los jóvenes.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha demandado un gran pacto de Estado por la vivienda en España consensuado entre todas las administraciones y ha propuesto, entre otras medidas, una ayuda a la emancipación de los jóvenes de 1.000 euros para pagar los gastos objetivos por alquilar o comprar. Además de esta ayuda para la emancipación, propone avalar la fianza del alquiler, ampliar el bono de alquiler joven e incrementar las cesiones de suelos dotacionales de ayuntamientos y comunidades autónomas que tenían otros usos a fin de destinarlos a construir viviendas y a cederlas a un alquiler tasado que esté un 40 % por debajo del precio de mercado.

En el caso de la adquisición, las medidas del PP pasan por avalar el 15 % del total de la compra para que, junto con la hipoteca, los jóvenes consigan el 100 % del dinero que necesitan y por garantizar el desalojo de las ocupaciones ilegales en 24 horas con más delitos, un endurecimiento de las penas y más recursos para los tribunales y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. En un acto celebrado en Madrid, Feijoo ha puesto el acento en la necesidad de lograr el primer pacto de Estado por la vivienda de España, que debería ser consensuado entre ayuntamientos, comunidades autónomas y la administración central, ya que es un problema que afecta a todos. Feijoo, que ha calificado de «erráticas, insuficientes e ineficientes» las medidas anunciadas por el Gobierno en esta materia, ha señalado que en los últimos años, el precio de la vivienda ha subido más de un 10 %, la oferta ha caído un 17 % y el número de ocupaciones ilegales alcanza las 50 al día, estando el 40 % de ellas en el área de Barcelona.

El PP, que califica de «trampantojo» los anuncios de Pedro Sánchez, denuncia que la prometida Ley de Vivienda aún no está en vigor, que prometió 20.000 viviendas y no ha hecho ninguna, y que a ese objetivo suma ahora las viviendas de las comunidades como si fueran suyas. Haciendo suya la propuesta de Podemos, agrega el líder de los populares, el 40 % de estas 50.000 viviendas de la Sareb están ocupadas o son solares y el 60 % restante son viviendas que nadie quiere porque están inacabadas o en lugares donde no hay demanda ni presión de precios. Asimismo, Feijoo apunta que para lograr el objetivo del 20 % de vivienda pública harían falta 30 años, hasta 2053, y emplear todas las que se construyen al año en España, un anuncio que tacha de «fantasmada» y que cree que se ha lanzado para tapar el escaso apoyo de los presidentes autonómicos socialistas a Pedro Sánchez este fin de semana en Valencia. «No hay soluciones fáciles para problemas complejos, son medidas populistas e intervencionistas que encarecen los precios», ha insistido Feijoo, que defiende planteamientos honestos para facilitar el acceso de los jóvenes a la vivienda.

A este respecto, ha recordado que los jóvenes con trabajo en España destinan más del 70 % de media de su salario a pagar la renta de alquiler y se emancipan con 30 años, 3 más que la media europea. La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha tachado de «fracasadas» las políticas del PP en materia de vivienda y sostiene que es un hecho incontestable que sabe especialmente la gente que las sufrió en forma de desahucios, de burbuja, especulación o corrupción. Sobre el ofrecimiento del PP a consensuar un pacto de Estado, ha afirmado que una cosa son las palabras y otras los hechos y que para ello se debe «corregir» la actitud de sus presidentes autonómicos, en referencia a Isabel Díaz Ayuso, que anuncian que van a saltarse la ley, aunque dado que cree que el presidente del PP se salta la constitución ha apuntado que «igual es marca de la casa». Además, ha indicado que el PP muestra una falta de sensibilidad ya que ha presentado sus propuestas en una zona donde el precio de la vivienda es prohibitivo con 6.000 euros/m2 o 2.000 euros mensuales por un apartamento, y en una comunidad donde se han entregado 3.000 viviendas a fondos buitres.