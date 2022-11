Amazon empieza con su reducción de costes

Amazon.com Inc está despidiendo empleados en sus unidades de dispositivos y servicios, informó el miércoles el segundo mayor empleador privado de Estados Unidos a su personal tras recientes informes de que recortaría unos 10.000 puestos de trabajo. El gigante del comercio electrónico no compartió detalles sobre el número de puestos de trabajo que recortará ni un período de tiempo. Sus acciones bajaban un 3%. Sin embargo, el anuncio supuso un cambio drástico para una empresa conocida por crear empleos, en los más recientes despidos en el sector tecnológico.

La reducción afecta a la división de dispositivos que popularizó los altavoces con que los consumidores interactúan mediante la voz. El minorista se propuso en su día hacer que Alexa -su asistente de voz que potencia los dispositivos- fuera omnipresente y se utilizara para realizar cualquier pedido de compra, aunque no estaba claro hasta qué punto los usuarios lo han adoptado para tareas más complejas que consultar las noticias o el tiempo. Algunos medios de comunicación, como Reuters, informaron el lunes que los recortes ascenderían a un 3% de los aproximadamente 300.000 empleados de la empresa, sin afectar a los empleados de almacén y transporte. Algunas personas que trabajan en Alexa informaron el martes en la red LinkedIn que habían perdido sus empleos. La unidad a cargo de la asistente virtual, un proyecto inspirado en un computador parlante de la serie de ciencia ficción Star Trek, llegó a contar con 10.000 trabajadores en 2019. En ese momento, Amazon pregonó la venta de más de 100 millones de dispositivos Alexa, una cifra que no ha actualizado públicamente desde entonces. Su fundador, Jeff Bezos, dijo más tarde que la compañía a menudo vendía los dispositivos de Alexa con descuento y a veces por debajo del costo.