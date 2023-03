Ke Huy Quan cumplió con los pronósticos y logró el Oscar al mejor actor secundario por su papel en Todo a la vez en todas partes durante la 95 edición de los galardones de la Academia de Hollywood. El intérprete vietnamita ganó su primera estatuilla y con un lacrimógeno discurso emocionó al Teatro Dolby de Los Ángeles y a toda la audiencia. Cuando escuchó su nombre, el intérprete, de 51 años, rompió a llorar de inmediato, sin poder contener la emoción. Y ya en el escenario, pronunció unas emotivas palabras.

«Mi madre está viendo esto en casa. ¡Mamá, acabo de ganar un Oscar! (...) Pensaba que esto solo pasaba en las películas pero me ha ocurrido a mí», expresó entre lágrimas el intérprete vietnamita tras recibir la estatuilla de manos del ganador en este apartado el año pasado, Troy Kotsur. Huy Quan pugnaba en este apartado con Brendan Gleeson y Barry Keoghan (The Banshees of Inisherin), Brian Tyree Henry (Causeway) y Judd Hirsch (Los Fabelman).

Al recoger la estatuilla, el actor que se dio a conocer como prodigio adolescente en la saga de Indiana Jones, quiso hacer mención a sus orígenes. «Mi viaje comenzó en un barco. Pasé un año en un campo de refugiados y de alguna manera terminé aquí en el escenario más grande de Hollywood. Dicen que historias como esta solo pasan en las películas. No puedo creer que me esté pasando a mí. Este es el sueño americano. Se lo debo todo al amor de mi vida, a mi mujer, que día tras día me decía que un día llegaría mi momento. A todos los que estáis ahí seguid soñando», aseguró.

"Dicen que historias como estas solo pueden ocurrir en una película. Los sueños son algo en lo que hay que creer. A todos los que estáis ahí... ¡seguid soñando!". Ke huy Quan gana el premio a Mejor actor de reparto por #TodoALaVezEnTodasPartes.

«Los sueños son algo en lo que tienes que creer. Casi me doy por vencido con el mío», ha confesado mientras luchaba por contener las lágrimas. «A todos ustedes, por favor, mantengan vivo su sueño», reivindicó entre sollozos. Antes de salir del escenario, expresó su agradecimiento a Hollywood. «Muchas gracias por darme la bienvenida de vuelta».

El abrazo entre Harrison Ford y Ke Huy Quan después de que Todo a la vez en todas partes ganase el Oscar a mejor película

Sin embargo, el momento más tierno ha sido cuando Ke Huy Quan se ha subido al escenario del Dolby Theater junto al resto del equipo del filme para recibir el premio a Mejor Película de la mano del actor Harrison Ford. El protagonista de Indiana Jones y el actor se han fundido en un cariñoso abrazo y un beso tras reencontrarse en el escenario. Ambos actores trabajaron juntos hace casi 40 años en Indiana Jones y el templo maldito de Steven Spielberg. En aquella ocasión, Ke Huy Quan tan solo era un niño de 12 años y estaba empezando en el mundo de la actuación.