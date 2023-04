Alrededor del 70 por ciento de los ciudadanos españoles admiten tener un problema de dependencia con respecto a la tecnología, siendo las aplicaciones de mensajería instantánea, las redes sociales y plataformas de 'streaming' las principales causantes de esta dependencia.

Los distintos dispositivos tecnológicos forman parte del uso diario de la mayoría de las personas, además de ser una herramienta para diversos aspectos como el trabajo, las relaciones sociales o el tiempo empleado a entretenimiento.

En este sentido, ante un uso tan continuo de la tecnología, la mayoría de los españoles reconocen haber desarrollado dependencia hacia el uso de 'smartphones', tabletas y ordenadores, tal y como refleja el estudio 'Influencia de la tecnología en la vida de los españoles', elaborado por la compañía de ciberseguridad Kaspersky, que pone de manifiesto la importancia de intentar mejorar los hábitos online para «hacer un uso más saludable de los dispositivos».

En concreto, de entre los más de 2.000 españoles encuestados, el 46 por ciento ha reconocido que cree que debería reducir el uso de la tecnología en su día a día. Incluso, uno de cada diez de los encuestados ha acudido a terapia o, al menos, se lo ha planteado, para conseguir dedicar menos tiempo a sus dispositivos.

Así, según se ha reflejado en los resultados de la encuesta, las aplicaciones de mensajería instantánea como pueden ser WhatsApp o Telegram son las que más dependencia generan con un 32 por ciento. En segundo lugar, se posiciona el uso de redes sociales con un 22 por ciento y, seguidamente, las plataformas de 'streaming' con un 11 por ciento.

Siguiendo esta línea, las actividades que los españoles prefieren realizar en formato digital en vez de analógico son las gestiones bancarias, escuchar música, ver películas online y hablar con familia y amigos.

Esta dependencia se manifiesta de manera prácticamente idéntica tanto en hombres (67,5 por ciento) como en mujeres (70 por ciento), pero son los usuarios con edades comprendidas entre los 26 y los 35 años los que más dependencia reflejan con un 83, 5 por ciento. Seguidamente se encuentran los españoles de entre 18 y 25 años (74,5 por ciento) y de entre 36 y 45 años (73,5 por ciento).

En concreto, de entre todas las zonas de España, son los ciudadanos de Cataluña, Comunidad de Madrid y Canarias, los que más dependencia a la tecnología dicen sufrir con un 75, 74,5 y 73,5 por ciento respectivamente.

El tiempo que se destina a la tecnología tiene un impacto directo en la vida personal de los usuarios, ocasionando que se descuiden otros aspectos también relevantes como las relaciones sociales. De hecho, el 45 por ciento de los encuestados admite que si dedicara menos tiempo al consumo de tecnología pasaría más tiempo con su pareja. Igualmente, el 40 por ciento, dice que también afecta al tiempo de descanso, ya que esta dependencia reduce su tiempo de sueño.

De igual forma, el uso continuo de la tecnología también marca en el estado de ánimo. A pesar de que más de la mitad de los encuestados asegura sentir indiferencia ante las fotos de amigos o conocidos en redes sociales mostrando una vida idílica, el 20 por ciento de los españoles sí reconocen sentir envidia o tristeza al comparar su día a día con el de otros.

Esta dependencia tecnológica no deja atrás los entornos laborales, según el estudio, el 30 por ciento de los españoles admite que el uso de redes sociales personales y 'apps' de mensajería durante la jornada laboral les quita horas de trabajo y concentración.

Importancia de la ciberseguridad

Tal y como señala el Senior Security Researcher de Kaspersky, Marc Rivero, el uso frecuente de los dispositivos tecnológicos en el día a día también expone a "determinados riesgos". De hecho, alrededor de tres de cada diez españoles han sido víctimas de un ciberataque o una estafa online.

De entre estos ataques, los más comunes han sido comprar en una web fraudulenta y no obtener el producto (22 por ciento); descargar un virus accidentalmente que estropeó el dispositivo o ocasionó un mal funcionamiento (20,5 por ciento); y recibir un mensaje con un enlace malicioso para robar datos personales (12 por ciento).

Teniendo esto en cuenta, el estudio de la compañía señala que la ciberseguridad es «una asignatura pendiente» para los españoles, ya que solo el 40,5 por ciento de los encuestados tiene una solución de seguridad instalada en sus 'smartphones'. No obstante, parece haber una mayor concienciación con los ordenadores, ya que un 75 por ciento de los españoles sí dispone de una solución de ciberseguridad en estos dispositivos.

Entre las razones para no contar con una solución de seguridad en los dispositivos tecnológicos, los encuestados se excusan en el precio, en que la licencia caducó y no la han renovado o, directamente, en que no lo consideran necesario.

Por otra parte, los encuestados admiten que sus principales preocupaciones a la hora de utilizar su 'smartphone' son en un 85,5 por ciento que roben sus datos bancarios, en un 53,5 por ciento la pérdida de todas sus fotografías o vídeos y en un 40 por ciento que los ciberdelincuentes tengan acceso a sus fotografías o vídeos.

Cómo hacer un uso más saludable de la tecnología

Con todo ello, desde Kaspersky comparten algunos consejos para hacer un uso más «saludable, responsable y seguro» de la tecnología. En primer lugar, es recomendable limitar el tiempo.

Para ello, un método es analizar el uso de los dispositivos y contar las horas dedicadas a las pantallas. En base a ello, el usuario puede hacer una lista de las actividades a las que le gustaría dedicar más tiempo y así buscar motivación para reducir el tiempo dedicado a la tecnología y reenfocarlo en sus actividades favoritas.

También es útil conseguir una formación en materia de ciberseguridad, para poder conocer cuáles son las principales amenazas y evitar caer en los ataques y estafas más comunes. Igualmente, esta opción se ve reforzada si se hace uso de una solución de ciberseguridad en los dispositivos. De esta forma, los principales problemas son solucionados automáticamente y avisan al usuario en caso de que sea necesario.

Igualmente, es importante no hacer clic en los enlaces de lugares desconocidos, incluso si es un enlace enviado por un usuario de confianza. Por otra parte, también es muy útil hacer uso de un gestor de contraseñas para evitar robos de estas contraseñas y que el usuario no tenga que memorizar todas las credenciales ni guardarlas en navegadores o en documentos más susceptibles.

Finalmente, Kaspersky señala que es imprescindible instalar las actualizaciones del sistema operativo del dispositivo, incluso, activar la opción de actualización automática «siempre que sea posible». Igualmente, para proteger los documentos y archivos de importancia en caso de algún incidente o ciberataque, es necesario realizar copias de seguridad regulares.