Marc Marqués ha solicitado esta semana a la alcaldesa de Ciutadella, Juana Pons Torres, su readmisión como miembro de la corporación del municipio para recuperar el acta de concejal a la que tuvo que renunciar forzado por el Partido Popular.

El exedil ha reclamado su regreso al Ayuntamiento días después de que la Delegación del Gobierno estimara su recurso y archivara la denuncia que había presentado contra él la Policía Local de Ciutadella debido a su actitud en uno de los filtros del Caragol des Born en las fiestas de Sant Joan del pasado año.

Entiende el que fuera concejal electo en las últimas elecciones que una vez le ha sido otorgada la razón por la que se concluye que no faltó al respeto ni a la dignidad de los agentes, debería recuperar el acta. «Yo no tenía esa intención -explica-, pero tanta gente me ha dicho que lo haga, que no ha habido sanción y que se ha demostrado que yo no trasgredí ninguna norma, que he decidido pedírselo a la alcaldesa». Sostiene Marqués que adquirió un compromiso con Ciutadella del que fue apartado injustamente y ahora querría cumplirlo.

El popular había sido designado concejal de Energías Renovables, Residuos, Aguas, Alcantarillado y Matadero, cargo al que tuvo que renunciar.