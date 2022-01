Menorca ha conseguido convertirse en el lugar donde todo el mundo quiere estar y las compañías y los agentes turísticos han trasladado en Fitur su confianza y su apuesta por el destino a los responsables de la Fundación Foment del Turisme que lidera la presidenta del Consell Insular, Susana Mora. Los réditos de haber sabido preservar la isla hace más de treinta años se empiezan a recoger ahora.

¿Con qué sensaciones regresa de Fitur?

La verdad es que volvemos contentos, motivados y con muy buenas sensaciones. Menorca se ha posicionado como nunca en activos clave que son sus valores como la sostenibilidad, la gastronomía que este año viene respaldada por su mandato como Región Europea, el patrimonio por su aspiración al reconocimiento mundial de la UNESCO de la Menorca Talayotica y por supuesto, en naturaleza, por su Camí Cavalls como una ruta donde poder practicar senderismo en un entorno excepcional.

¿Qué le han trasladado los agentes turísticos?

La agenda de reuniones con compañías aéreas, turoperadores y OET ha sido intensa. Nos han trasladado que la apuesta por Menorca es firme y todo apunta a que, en principio, tendremos temporada. Es evidente, pero, que no podemos perder de vista el contexto en el que todavía estamos inmersos y por tanto, debemos ser prudentes a la hora de hacer previsiones.

Pero se ha dicho que será la temporada de la recuperación… ¿no es cierto?

Y tiene que ser así porque todos esperamos que este 2022 sea el año de la salida de esta difícil crisis sanitaria, pero es precisamente esta crisis la que nos hace ser prudentes a la hora de poder charlar de una temporada de plena normalidad. Estamos trabajando para poder tener una temporada de al menos siete meses, con diversas acciones y una campaña que muestra los valores de Menorca, los pequeños placeres que se pueden disfrutar todo el año, no sólo los meses punta del verano. Vamos por el buen camino.

¿Qué datos le acompañan para corroborar este optimismo?

No perdamos de vista que estamos en enero y todavía es pronto porque hace falta ver cómo se concretan todas las perspectivas que se han dibujado en Fitur, pero sí tenemos en cuenta los mensajes y los datos que nos han trasladado las compañías durante las reuniones que hemos mantenido, y nos invita al optimismo. La operativa que nos ha anunciado Easyjet, por ejemplo, apunta a incrementos de plazas de vuelos en abril, mayo, junio y septiembre en comparación con 2019. Por otro lado, este año ya hemos anunciado que Menorca dispondrá de mas conexiones aéreas con diez aeropuertos de mercados emisores internacionales y el mercado doméstico también se reforzará. En breve también se concretará una línea de comarqueting específica que se anunció en la WTM de Londres que incentivará la llegada de viajeros fuera de los meses punta del verano.

¿Somos el destino sostenible que el resto intenta copiar y que todo el mundo quiere conocer?

En Fitur hemos tenido la oportunidad de explicar el modelo de Menorca. Llevamos muchos años trabajando para que nuestra isla sea paradigma de desarrollo sostenible, entendido como la convivencia armónica entre la actividad económica -el turismo, principalmente- y la preservación de nuestro entorno. El compromiso de Menorca con la sostenibilidad viene de lejos como todo el mundo sabe y se materializó hace tres décadas con la declaración de Menorca como Reserva de Biosfera. Nuestro compromiso con la sostenibilidad forma parte de nuestra manera de ser y hacer las cosas en todos los ámbitos, no solo el turístico. Cuando ahora todos los destinos están pensando en cómo decrecer en plazas, aquí todavía podemos decidir cómo queremos crecer de manera sostenible y equilibrada porque ya hace tiempo que apostamos por un modelo de desarrollo muy claro.

¿Están preparados para gestionar el éxito? El verano pasado la sensación de masificación aumentó y hubo colapso en carreteras y playas.

La labor del Consell Insular y la Fundación Foment del Turisme es promover la desestacionalización, es decir, una llegada más escalonada de visitantes durante todo el año y al mismo tiempo, trabajar como estamos haciendo, en aplicar medidas del ámbito tecnológico que permitan a los visitantes obtener datos en tiempo real de la situación de los aparcamientos en las playas vírgenes, por ejemplo, para intentar distribuirlos en todo el territorio y evitar una elevada presión en determinados puntos. El escenario de 2021 estaba descontextualizado porque no fue una temporada normal, como seguramente no lo acabe ser del todo 2022. En cualquier caso, el hecho de alargar la temporada contribuirá a no concentrar a todos los visitantes en un mismo periodo.