Hace tan solo unas semanas comentamos en esta misma columna la tendencia del formato creado con la cámara dual de nuestros móviles. Algo que realmente no es nuevo ya que hay diferentes opciones desde 2014 pero que no habían llegado en el momento oportuno. Redes sociales como Snapchat e Instagram ya han lanzado sus copias integradas en sus plataformas, pero ahora llega el momento de TikTok, que lo ha hecho de un modo más descarado con TikTok Now. TikTok Now nace como aplicación aparte, con identidad propia. La app invita al usuario y a sus amigos a capturar lo que están haciendo en el momento utilizando la cámara frontal y trasera de su dispositivo. Recibirán una indicación diaria para capturar un vídeo de 10 segundos o una foto, para compartir de forma rápida y sencilla lo que hacen en ese preciso momento.

Además de como aplicación propia, el usuario también tendrá acceso desde su cuenta de TikTok.

Desde la plataforma de vídeos cortos china la describen así: TikTok Now lleva la autenticidad de TikTok a una experiencia creativa totalmente nueva que nos conecta con nuestra gente más cercana. Como medidas para garantizar el bienestar de los adolescentes TikTok aplica las siguientes medidas:

• Si un menor de 16 años crea una cuenta para utilizar la aplicación TikTok Now, al igual que TikTok, su cuenta será privada por defecto.

• Los menores de 18 años no podrán compartir sus contenidos en la pestaña de búsqueda.

• Los usuarios de entre 13 y 15 años tendrán las opciones de comentario limitadas solo a los amigos para estar protegidos.

Parara los adultos, la opción predefinida será «Los amigos pueden ver» pero podrán cambiarla desde la configuración para hacer que el contenido sea visible para todos los usuarios de la plataforma.

¡Vamos a por otra red social/ aplicación más!