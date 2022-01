El PSIB mantendrá la Religión en las aulas con los votos de la oposición

Los socios de Francina Armengol se desmarcan y votarán a favor de varias enmiendas presentadas por Podemos y Més per Menorca (MxM) para que la futura ley de educación de Balear no incluya referencia a la Religión. Més, que no votó a favor de las enmiendas durante la tramitación de ponencia, ha anunciado que apoyará estas modificaciones en las sesiones de comisión, que comienzan esta semana. Se espera que la tramitación previa esté acabada la próxima semana para que el pleno apruebe el texto en este mismo periodo de sesiones. El desmarque de los socios no hace peligrar el texto ya que todos los partidos de la oposición están a favor de mantener el texto sin modificaciones, tal y como salió del Consell de Govern, es decir, con las referencias a la Religión en las aulas.

Soberanía parlamentaria Més está a favor de las enmiendas presentadas por los dos otros dos partidos que dan apoyo al Govern y consideran que es una mala noticia el hecho de que el Parlament balear no sea soberano para aprobar sus propias leyes y tenga que replegarse al cumplimiento de leyes básicas estatales que se aprueban en el Congreso. Lamentan que esta situación se dé cuando hace 30 años que la Comunitat tiene transferidas las competencias de educación. Desde el PSIB insisten en que votarán el contenido del texto que salió del Consell de Govern y que allí contó con el apoyo unánime tanto de los consellers de Podemos como de los de Més, que ahora anuncian que no apoyarán alguna de las propuestas recogidas en el proyecto de ley. La portavoz de los socialistas en el Parlament, Pilar Costa, recuerda que Balears no tiene competencias para regular la Religión en las aulas ya que es una materia exclusiva del Gobierno, como reconoce la Constitución y además marca el Concordato con la Santa Sede. Costa insistió en que el proyecto de ley recoge lo que marca la Constitución, es decir, que España es un estado aconfesional, pero en el que, si alguien quiere estudiar Religión, debe poder hacerlo. La portavoz de los socialistas señaló que su partido está de acuerdo con «el espíritu» de las enmiendas de Podemos y MxM, pero recalca que esa modificación no se puede hacer desde Balears, sino que tiene que ser una decisión del Gobierno central. La enmienda presentada por Podemos propone suprimir todas las referencias a la Religión del texto remitido por el Govern al Parlament. La de MxM va más allá y pide que queden excluidos de los proyectos educativos todas las actividades de carácter religioso, sea cual sea la titularidad del centro.