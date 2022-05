El Govern se olvida de docentes y sanitarios en su plan de fidelización

Si el Govern se congratulaba el miércoles de alcanzar un acuerdo con los sindicatos para pedir al Estado una mejor cobertura y salario a los funcionarios de la administración nacional, el revés no ha tardado en llegar. La plataforma Unisep, pero en especial los sindicatos sanitarios Simebal, SATSE y Usae; y ANPE en el ámbito docente critican que se haya dejado fuera a 40.000 profesores y sanitarios en una reivindicación que abanderan.

Por otra parte, no entienden la creación de un plus de fidelización cuando ya existe el complemento de residencia, que vendría a ser lo mismo. «En vez de actualizarlo buscan una fórmula de nueva creación, ¿por qué lo enredan si es más fácil? Porque es un acuerdo barato», explica el portavoz de Unespa, Víctor Villatoro. Y si la fórmula no convence, peor es que deje fuera al colectivo de docentes y sanitarios. Aún así, «con este documento la Administración no se compromete a nada, no es más que una petición de reconocimiento», critica.

El enfado de los representantes sindicales de estos colectivos se traducirá en una nueva movilización ante el Consolat de Mar el próximo sábado 28 de mayo. «Esperamos que la presidenta del Govern nos reúna en breve, con el fin de buscar una solución satisfactoria entre todos y que no excluya a ningún sector de cualquier posible acuerdo», señalaron. Y es que ayer se denunció, además, la falta de diálogo de la presidenta Armengol, «la única representante política a la que hemos solicitado una reunión y que todavía ni no nos ha contestado, ni recibido».

La plataforma Unisep ha realizado ya más de 40 acciones reivindicativas de diferente índole para reclamar una mejora en la indemnización de residencia e igualar los servicios públicos de Balears con el del resto de territorios. Ésta, aseguran, es la mejor manera de fidelizar y de captar a profesionales. Y es que ya auguran que este verano habrá problemas sanitarios y de seguridad precisamente por no tener personal de refuerzo o de substitución. La plataforma también la integran sindicatos de las fuerzas de seguridad y de la Administración general del Estado. Todos ellos denuncian que Balears ha dejado de ser un destino atractivo para venir a trabajar. Un incremento del plus de insularidad podría suplir «la dificultad que supone el acceso a la vivienda, la subida del IPC y el incremento de la cesta de la compra, entre otras cuestiones».