El sector turístico balear ya concentra más trabajadores que en prepandemia

No es un milagro, pero con la pandemia pocos sospechaban un despegue tan súbito de la economía balear, en especial la vinculada con el turismo. Con los datos ya conocidos los índices de contratación laboral entran dentro de lo que podrían considerarse parámetros de normalidad, aunque sean excepcionales con respecto al conjunto del Estado. La pregunta, y no quiero ser agorero, es durante cuánto tiempo podremos soportar este ritmo. Crecer ya no es el objetivo actual, el reto está en la sostenibilidad de la industria turística.