El sindicato USO Balears ha informado este martes de que la huelga de Lauda Europe, filial de Ryanair, ha sido desconvocada finalmente en los aeropuertos de las Islas. Según ha explicado el sindicato en una nota de prensa, la decisión llega tras una reunión que tuvo lugar este lunes, en Palma, entre Lauda Europe y el comité de huelga. USO ha recordado que «la negativa de la dirección empresarial de Lauda Europe a negociar un convenio colectivo para los tripulantes de cabina» dio lugar recientemente al anuncio de huelga.

De acuerdo con USO, el motivo principal para la paralización de ésta es que los parámetros de los servicios mínimos establecidos por la compañía para cubrir las jornadas de parón anunciadas rondaban el 85 %, por lo que «la efectividad de la misma hubiera resultado muy escasa». Ante esa situación, USO Baleares ha decidido desconvocar la huelga, aunque ha asegurado que seguirá «insistiendo en otras vías no menos efectivas para defender la lucha de los trabajadores afectados y mejorar cuanto reivindican».

«Esto no supone ningún paso atrás, sino adaptarnos a lo que la situación requería para proteger la seguridad laboral de los trabajadores antes de seguir adelante con las acciones», han añadido desde el sindicato. «Queremos dejar claro que continuamos negociando el convenio y las condiciones de los tripulantes de cabina de Lauda, que no los dejaremos solos en sus reivindicaciones, que estaremos atentos a cuantas denuncias o acciones legales tengamos que llevar a cabo en los próximos meses en caso de que viésemos que la actitud por parte de la empresa no fuese la propicia ante esta nueva fase de entendimiento», han expresado.

De esta forma, queda anulada la afectación de los vuelos que durante los fines de semana del mes de julio iba a tener lugar en los aeropuertos de Balears, de manera que todos ellos serán retomados con normalidad.