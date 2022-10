El impuesto turístico no subirá los meses de verano

El impuesto turístico, también conocido como ecotasa, no se incrementará en temporada alta. El Consell de Govern, del que forman parte los partidos que han propuesto un aumento –Podemos y Més per Mallorca– aprobó ayer el techo de gasto, donde se recogen las previsiones de ingresos, y en él no se contempla ninguna variación. La consellera de Hisenda, Rosario Sánchez, (PSIB) dijo que el impuesto turístico «está calculado como pensamos que quedará al final de la elaboración del presupuesto, que es en las mismas circunstancias en las que lo teníamos hasta ahora». En el techo de gasto de 2023, el segmento de tributos propios, del que forma parte el impuesto turístico, de hecho presenta un descenso del 0,6 %. Fijar y aprobar el techo de gasto es el primer paso para aprobar los Presupuestos, que serán en 2023 los más altos de la historia.

Francina Armengol ya había avanzado el día anterior la cifra: 5.947,5 millones de euros, un 15 por ciento más elevado que el de 2022 (hasta 770,9 millones). La consellera Sánchez afirmó este jueves que este incremento, que incorporará la anualidad de 2023 del factor de insularidad que aporta el Gobierno central así como la parte de los fondos europeos, permitirá «adoptar medidas anunciadas durante el Debate de Política General y servirá «para vertebrar toda una red, un escudo de protección, que ayude a a superar los próximos meses con el menor coste posible para las economías domésticas». Ingresos En conjunto, los ingresos no financieros previstos de la Comunitat Autònoma para 2023 –incluyendo los recursos del sistema de financiación autonómica, los ingresos por la recaudación de los tributos cedidos y propios, tasas y precios públicos, y otras aportaciones estatales y de fondos europeos– se sitúan en 5.446,68 millones de euros, cifra que representa un aumento del 16,6 % respecto de la previsión de ingresos no financieros del presupuesto inicial para el año 202. La titular de Hisenda se refirió al aumento de hasta un 30 % el de impuestos cedidos, apartado que incluye dos gravámenes vinculados a la actividad inmobiliaria, el impuesto de transmisiones patrimoniales y el de actos jurídicos documentados. Y destacó el incremento de la recaudación gracias al «gran dinamismo» del sector inmobiliario en Balears». Los presupuestos del año próximo sí incluirán un aumento de medio punto en el impuesto de transmisiones patrimoniales con viviendas de lujo de más de un millón de euros y un tipo nuevo para las de más de dos millones. Todas las tasas se congelarán, salvo las del juego. La Conselleria d’Hisenda sí ha aceptado algún aumento en los impuestos del juego, lo que no sucederá con el impuesto turístico. Los ingresos reflejados para el impuesto turístico, ITS, serán menores. Sánchez explicó que los ingresos del ITS bajan porque este año figuran solo los correspondientes a 2023, y el año pasado estaban agregados los de 2021 y 2022. Y recordó que se hizo una rebaja de los módulos por la pandemia. «En 2023 ya se vuelve a la normalidad, los módulos anteriores y las finalidades de 2019», recordó. E insistió en que no aumentará en temporada alta.