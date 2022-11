Ha llegado a Palma la noche anterior, bromea antes del inicio de la entrevista porque, asegura, le han dicho que ha traído la lluvia; se interesa luego por cómo se abastece Mallorca habitualmente de agua y escucha un resumen de la historia de la ‘Operación Barco’, de cuando, en 1995, llegaba a la Isla agua del Ebro. Le llama la atención los años que tiene este diario, al que atiende antes de clausurar la convención del PP balear.

¿Arrepentido de dejar Galicia donde gobernaba cómodamente?

— Es verdad que en Galicia estaba cómodo en la cuarta mayoría absoluta, pero es cierto que la situación de mi partido, y también la situación de España, me hacen dar un paso adelante y cumplir mis obligaciones; primero, para reunificar y consolidar el centro reformista y, segundo, para ofrecer a todos los españoles una alternativa política. Creo que el cambio está en marcha.

¿No será difícil que el PP gobierne, también en Balears, sin Vox?

— Nosotros, y yo en particular, siempre hemos ido por el mismo camino: ensanchar el partido para transitar desde la unidad. Lo hemos conseguido en Galicia, también en Andalucía y ahora queremos replicar ese proceso en las autonómicas y después en las generales. Si dividimos el voto, hay más posibilidades de que sumen los partidos que no tienen mayoría por si solos.

Igual tendría que llegar a algún acuerdo para poder gobernar.

— Pretendemos que el acuerdo salga directamente de las urnas, es más limpio y más transparente que los ciudadanos decidan.

En Balears hay un partido, el PI, al que algunas encuestas ven determinante. ¿Pactarían con él?

— En lo que coinciden todas las encuestas, también las que publican ustedes, es que el PP será la fuerza más votada en Balears. Nos queda trabajo hasta mayo pero yo soy optimista. La situación económica en España y Balears se sigue deteriorando y si los compañeros del PP en las Islas ofrecen la alternativa que espera Balears obtendremos el respaldo de las urnas. Y a ellos les tocará facilitar la gobernabilidad para cuatro años. Ese es el objetivo y el rumbo está trazado. Vamos a hacernos a la mar con ese barco grande, centrado y con muchos pasajeros que es el Partido Popular.

Alberto Núñez Feijóo en un momento de la entrevista. FOTO: MIQUEL ANGEL CAÑELLAS

¿Usted cree que de verdad se pueden bajar impuestos?

— Claro que se pueden bajar impuestos. Y en las Illes Balears es donde se pagan más impuestos, más que la media nacional. Hay que bajar impuestos para reactivar la economía. ¿Cómo un partido con 22 ministros y más de 800 asesores puede decir que no es posible rebajar impuestos? Este es el Gobierno más caro de la historia. En las comunidades autónomas donde gobierna el PP se han bajado. ¿Recuerda que Rodríguez Zapatero dijo que bajar impuestos era de izquierdas? Pues ahora que lo proponemos nosotros, nos dicen que estamos en contra de la gente. Al contrario: en estos momentos de crisis, de los que se trata es de bajarlos a las rentas bajas y medias.

Los conservadores defendían la rebaja de impuestos en el Reino Unido y el nuevo primer ministro ha anunciado una subida.

— Esa propuesta era descabellada: bajar impuestos a todos, especialmente a las rentas más altas, e incrementar el gasto. Eso es imposible y por eso duró 15 días. Se parece mucho más a la política del Gobierno de España que a la nuestra, que se basa en actuar sobre las rentas bajas y medias y contener el gasto. Este Gobierno acumula records de endeudamiento y quienes lo pagarán serán nuestros hijos.

¿No se pareció su gestión durante la pandemia más a la de Armengol que la de Isabel Díaz Ayuso?

— El Gobierno no fue capaz de liderar la pandemia ni de planificarla y dejó que la gestionaran las comunidades. En Galicia seguimos los criterios marcados por un comité clínico y cumplimos sus protocolos. La población mayor de 65 años es muy relevante en Galicia y era la más afectada por el virus. Fuimos la comunidad con menos muertes por habitante, con excepción de Balears y Canarias. Lo que tuvimos que hacer las comunidades fue suplir la ausencia de una política sanitaria común.

Por lo que yo le preguntaba era por la opción de las restricciones frente a la libertad.

— Lo que intentaba trasladarle es que depende mucho de la edad media de la población. Cuanto más gente joven, menos riesgo y al revés. Madrid tiene una media de población más joven.

Hay quienes dicen que Díaz Ayuso, y no usted, es quien dirige el PP.

— Ese es el mantra de un Gobierno dividido en tres o cuatro facciones. En estos momentos los barones del PSOE no acuden a los actos que convoca el presidente del Gobierno, salvo la presidenta de Balears y algunos más; Podemos está en una fase de explosión, con la vicepresidenta de Podemos (Yolanda Díaz) haciendo campaña individual contra el PSOE y el propio Podemos con un proyecto nuevo. No puede haber más división y fractura en el PSOE. Y lo que se intenta es trasladar esa división al PP. No hay ningún problema con un activo electoral como la presidenta Ayuso. Que no tapen sus vergüenzas en el PSOE intentando trasladar su división al PP, el partido más unido.

¿Dónde situaría Marga Prohens?, ¿‘ayusismo’ o en el ‘feijooismo?

— La situaría en el proyecto Illes Balears. Es una política joven pero de gran experiencia. Y mi objetivo es ayudarla a que sea la próxima presidenta.

¿Por qué la lengua no es un problema en Galicia y en otros lugares sí? ¿Cuál es la propuesta lingüística del PP, también para la enseñanza?

— La que hemos practicado, que es la que funciona. La lengua es la expresión cultural de un pueblo y cuando un pueblo tiene dos, se protegen las dos. Como presidente de Galicia siempre defendí, y defiendo, que la cordialidad lingüística que hay en lo bares, en la calle y en los centros de trabajo, se traslade a la política. Se estudian las dos lenguas, en Galicia al 50%, y luego cada persona las emplea como quiere. Diferente es que los independentistas utilicen una lengua contra otra y que pretendan que el castellano tenga el mismo tratamiento en la escuela que una lengua extranjera. Las dos lenguas tienen que tener cabida en el ámbito docente.

¿Eso está garantizado en Balears?

— No puedo responderle con exactitud. Lo que sí veo es que cada vez hay más quejas y un efecto contagio de la política lingüística de Catalunya, y eso es un error.

El PP ya ha gobernado en Balears. Un presidente salvó una condena por prescripción, otro fue a la cárcel, otro se hizo líder independentista y otro es eurodiputado de otro partido. ¿Ha hecho el PP crítica del pasado en Balears?

— Hemos hecha crítica y hemos cambiado a la cúpula del Partido Popular. Este es ahora un Partido Popular nuevo con personas que en los tiempos a los que usted se refiere eran muy jóvenes, sin responsabilidad política. El Partido Popular acepta sus errores y no intenta ocultar a quienes los han cometido, y menos modificar el Código Penal para que desaparezcan los delitos de quienes no han tenido comportamientos éticos. Eso se lo dejamos al PSOE y a otros partidos que dan lecciones y que cuando se equivocan dicen que hay jueces fachas o machistas.

Se refiere a la ‘ley del sí es sí’. ¿Qué debería hacer el Gobierno?.

— Asumir responsabilidades y reformar la ley. Ya está bien de soberbia y frivolidad. La ministra de Igualdad es responsable, pero hay tres jueces en el Gobierno. Hay que asumir responsabilidades. El Gobierno que presumía de más feminista de la historia es el que más ha desprotegido a las mujeres. Es un error gravísmo que todavía puede ir a más. Es una chapuza legal sin precedentes. No se puede actuar así. Igual que no se puede diseñar un Código Penal a la carta para que desparezca el delito de sedición.

¿Y una moción de censura?

— Nosotros queremos presentar una moción de censura que no voten sólo los diputados, sino millones de españoles en todos los municipios. La moción de censura que vale son las elecciones de mayo. Esa es la moción de censura que podemos ganar. Hagamos una moción de censura lo más democrática posible, con voto en urna y que los ciudadanos decidan. Vamos a convertir las próximas elecciones en una moción de censura al Gobierno. Es muy grave lo que ha ocurrido con el delito de sedición y que también se quiera rebajar el delito de malversación. Por primera vez en 44 años, los condenados definen el Código Penal.

¿Los candidatos que no ganen no tendrán una segunda oportunidad?

— En política se está para ganar. Un representante del PP no puede ser un profesional de cosechar derrotas pero evidentemente que no es lo mismo ganar o perder una vez que perder tres veces. Y no es lo mismo no gobernar ganando, que no gobernar perdiendo. No te puedes ir a la primera si sacas más votos y no te dejan gobernar.