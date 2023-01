El Consell de la Llengua Catalana exige a Armengol que se pida el catalán en el plan de estabilización sanitario

La eliminación del decreto que exigía tener unos ciertos conocimientos en la lengua catalana han levantado cierto revuelo en las diferentes organizaciones que trabajan para preservar la lengua en las Islas Baleares. Una de ellas, que ha levantado la voz, es el 'Consell Social de la Llengua Catalana' que ha lanzado una misiva en la que ha demostrado su «preocupación ante la situación actual», dirigida a la presidenta del Govern, Francina Armengol.

Tras las reclamaciones de los partidos locales, como El Pi y Més, la organización creado por el propio Govern ha decidido lanzar una reclamación ya que creen que los argumentos que se han puesto sobre la mesa no tienen relación directa con un tema lingüístico. «Las causas del poco personal que tiene el mundo sanitario no son de naturaleza lingüística y se tienen que analizar las diferentes variables», De otro modo, culpan a esta falta de sociosanitarios a las malas condiciones en las que ejercen la profesión y no por la exigencia del catalán. «Sobrecarga laboral, baja retribución, coste elevado de la residencia en Baleares...».

El Consell lamenta que todos los ejercicios para intentar estabilizar la normalización lingüística se quedan lejos de los resultados esperados. «En las 'Jornades sobre Llengua i Qualitat de

l’Atenció Sanitària' hacían pensar en que habría un desarrollo diferente en el proceso». Sin embargo, consideran que «no se está realizando el trabajo como se esperaba y por ello no hemos notado una mejoría sensible».

Además, piden que en caso de falta de profesionales, se puede recurrir al Decreto Ley 6/2022, en el cuál se puede eximir durante dos años la convocatoria la necesidad de tener que presentar la acreditación de conocimientos lingüísticos en catalán y poder acceder a la plaza sin ella. Argumentan que la situación de la lengua catalana es delicada y que por ende consideran que es una situación «incomprensible».

Finalmente, los miembros del 'Consell Social de la Llengua Catalana' piden que se revise la nueva situación provocada por la eliminación del decreto y que se justifque «la necesidad de tener un Consell» y que se corrija «el despropósito que es que no se tenga que acreditar los conocimientos en catalán sin tener en cuenta una medida correctora para el futuro».