Las frutas y verduras se pagarán a precio de oro en Baleares, debido a la sequía que está asolando a la Península Ibérica. Esta es la previsión que tienen los expertos, que ya viene precedida por el alza de los costes de producción que se ha producido en el último año. Además, al haber menos oferta disponible, el valor se dispara. Este mes de abril ha sido el más seco de la historia. De momento, las Islas no se están viendo tan afectadas por la falta de precipitaciones, pero los agricultores y ganaderos baleares tienen la vista puesta en el mes de mayo, ya que si no llueve las consecuencias serán muy perjudiciales.

El presidente de Asaja, Joan Simonet, ha avanzado que de seguir esta tendencia tan seca las consecuencias serán drásticas. «Pase lo que pase, la campaña de cereales ya va a ser mala, pero si no llueve será aún peor». En este punto, ha añadido que ya tienen problemas para conseguir algunos alimentos para el ganado en la Península. De hecho, para los próximos meses no les están dando ni precios. «En el mejor de los escenarios pagaremos los productos muy caros; en el peor, no podremos comprarlos porque no habrá», ha sentenciado. Cabe destacar que este nuevo alza de precios de producción se trasladará al que pagan los consumidores.

A esto hay que añadir el encarecimiento motivado por una menor oferta disponible en los establecimientos comerciales (mercados, supermercados, etc.). Si se recortan en la Península las producciones de regadíos (frutas, verduras y hortalizas), debido a la falta de agua, llegarán menos alimentos para ser comercializados en las Islas.

Subida de precio de las carnes

El presidente de la Asociación de Distribuidores de Alimentos y Bebidas de Baleares, Bartolomé Servera, ha argumentado que la sequía afecta a todo el sector agrario, por lo que las carnes también se han encarecido. En el último año, el precio de la de vacuno ha aumentado un 11,1 %; el de la carne de porcino lo ha hecho un 9,9 %; y la de ave, un 11,9 % en el Archipiélago balear, según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Servera ha hecho especial hincapié en el problema que existe con la leche, ya que debido al agravamiento de la crisis que padece el sector a consecuencia de la sequía, muchas vaquerías se verán obligadas a cerrar. Este descenso de la producción de leche obligará a traerla de otros países, lo que elevará su coste; en los últimos 12 meses lo ha hecho un 29,2 %; mientas que los productos lácteos lo han hecho un 20,8 % en las Islas. El caso de los huevos también es preocupante, puesto que su precio se ha incrementado un 12 %.

El presidente de la Asociación de Distribuidores de Alimentos y Bebidas de Baleares ha recordado que «el precio de los alimentos agrícolas se encuentra disparado». Según el INE, el valor de las frutas frescas se ha incrementado un 8,6 % en el último año; más grave aún es la situación de las legumbres y hortalizas frescas, cuyo importe se ha disparado un 26,6 % en las Islas. Además, Servera ha advertido que debido a la falta de lluvias podría llegar a haber desabastecimiento de algunas hortalizas. «En muchos casos, los agricultores ni están sembrando», ha aseverado.

«Que nadie espere una bajada de precios de los productos de alimentación. Parecía que comenzaban a estabilizarse, pero con la sequía que está asolando a la Península están volviendo a subir. En las Islas ha llovido más, pero la producción de aquí es insignificante», ha concluido Servera.