NextNorth, la plataforma digital de reservas de taxis aéreos que fue lanzada durante el mundial de fútbol de Qatar 2022, acaba de aterrizar en España para revolucionar la movilidad de las Islas, donde ya programa vuelos en helicóptero de la gama Eurocopter AS 350 entre el aeródromo de Son Bonet y Eivissa, según su página web comercial. Este trayecto, que se comercializa a 7.800 dólares (7.200 euros) por trayecto para cinco personas (ver imágen adjunta), se puede reservar en estos momentos.

La plataforma, que pretende convertirse en una de las empresas líderes de la nueva aviación de última milla, empieza a operar en Balears con el siguiente objetivo: Ofrecer una nueva forma de movilidad aérea que permitirá al público ahorrar hasta un 80 % del tiempo en trayectos reservando vuelos tanto intraisla como interisla, ofreciendo una mejor accesibilidad a la aviación y preparándose para la adopción de las innovadoras aeronaves eVTOL (Electric Vertical Take Off and Landing).

La compañía operará en una primera fase con helicópteros, con el objetivo de detectar las mejores rutas y localizaciones para más tarde poder operar con las ya mencionadas eVTOL, aeronaves eléctricas y silenciosas. NesxtNorth puntualiza que «permitirán reducir la fricción de los viajes al ofrecer una alternativa de movilidad a algunas de las rutas terrestres y marítimas, llegando también a lugares donde otros medios de transporte no pueden llegar».

De este modo, la plataforma digital de reservas consolida, según indica la empresa en un comunicado, su actividad tras la inversión del family office Jota2Group y Openvia Mobility, y comienza a operar en territorio insular de la mano de Bluenest.Las mismas fuentes señalan que para el correcto desarrollo de esta industria, «es fundamental contar con infraestructuras y servicios adecuados en tierra, junto con interfaces avanzadas para conectar con la parte aérea».

Por ello, Bluenest, como experto en concesiones de infraestructuras, se encargará del diseño y las operaciones tanto de vertipuertos (espacios de aterrizaje y despegue para aeronave) y como de lockers logísticos, que permitirán conectar las nuevas rutas aéreas con la movilidad en tierra, garantizando operaciones seguras y eficientes. «A través de los vertipuertos será posible combinar el transporte de pasajeros, la entrega en la última milla y la inspección de la infraestructura de transporte para crear el ecosistema de movilidad urbana del futuro», explica Gema Ferrero, directora general de NextNorth.