El diputado por Formentera de Sa Unió, Llorenç Córdoba, ha asegurado este martes que el retraso para la constitución del Grupo Mixto en el Parlament radica en la negativa de Més per Menorca a que el representante la menor de las Pitiüses ostente una portavocía del grupo.

Así se ha expresado Córdoba tras la reunión mantenida con el presidente de la Cámara autonómica, Gabriel Le Senne, en la ronda de consultas con las distintas formaciones políticas para consultar el estado de las negociaciones para una futura investidura para la Presidencia del Govern.

El diputado de Sa Unió ha señalado que, en estos momentos, se está desarrollando una negociación dentro de los integrantes del Grupo Mixto -entre los que se encuentra Més per Menorca, Unidas Podemos y Sa Unió-, para establecer las portavocías del grupo parlamentario y que esta misma tarde se volverán a reunir los partidos políticos para tratar este asunto.

En la rueda de prensa posterior al encuentro con Le Senne, Córdoba ha censurado que el cabeza de lista de Més per Menorca, Josep Castells, que «dice defender los intereses de Menorca frente a la isla centralista -en referencia a Mallorca-, ahora prefiera defender este tipo de intereses robando los de otra isla como es Formentera».

«No ha habido ningún problema en las negociaciones y ni ninguna traba, por tanto no entiendo porqué el planteamiento de Castells. Simplemente se tiene que llegar a un acuerdo y este acuerdo tarda un poco más», ha recalcado.

El representante de Formentera ha señalado que en este retraso de las negociaciones se debe a que el Grupo Mixto tiene que tener un portavoz y un portavoz suplente, para repartirse entre las diferentes comisiones, los turnos de interpelaciones y preguntas parlamentarias.

Sobre si habría tiempo para la celebración del pleno de investidura, previsto en principio para el 3 y 4 de julio, Córdoba ha aclarado que, si se llega a un acuerdo para la constitución del Grupo Mixto antes del lunes, «sí que daría tiempo para convocarla».

Otro escollo que ha destacado Córdoba en las negociaciones es la pertenencia a la Diputación Permanente, puesto que cuando se disuelve la Cámara «tiene que haber una representación de todas las islas» y «si no está el diputado por Formentera, no hay ninguno de esta isla».

«En Menorca está Més per Menorca, UP, PSIB y PP tienen diputados de Menorca. Sa Unió entiende que en la Diputación Permanente tiene que estar un representante mínimo de Formentera, sea como portavoz o como portavoz adjunto, algo para lo que no se presiona pero sí ha de estar», ha matizado, a lo que ha añadido que este es el único punto de fricción porque «en los otros temas están de acuerdo y no hay problema».

Por otro lado, Córdoba ha mostrado su apoyo a la investidura de la representante de PP, Marga Prohens, como presidenta del Govern para que "su gobierno sea estable y no tenga que depender de otras formaciones políticas".