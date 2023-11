Las redes sociales, las aplicaciones, los videojuegos… Las empresas responsables llevan años perfeccionando todo aquello que nos mantiene horas enganchados a las pantallas. Mejoran la estrategia e incluso la luz o el sonido para captar todavía más la atención del usuario. El resultado ya arroja cifras alarmantes entre la población más expuesta: un tercio de los adolescentes de Balears se pasa cinco o más horas al día (entre semana) ante un móvil, según un estudio de Unicef, y eso sin tener en cuenta que podrían estar usando otro tipo de dispositivos adicionales.

«Se ha avanzado mucho en las Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento (TAC) y ahora ya saben incluso qué tipo de sonido en el móvil te hace salivar como al perro de Pavlov», advierte Juanjo Martí, doctor en Psicología y coordinador del Grupo de Trabajo de Psicología en línea y Sociedad Digital del colegio profesional, COPIB. Sin embargo, pese a que los adolescentes son más vulnerables, «nosotros mismos también estamos enganchados». Martí lamenta que no hay ningún interés en regularlo, pues «no está ni tipificado que se una adicción» aunque «es totalmente adictivo».

Los datos

En Balears se accede al teléfono móvil con 11,06 años de media y entre 1º y 2º de ESO, nueve de cada diez estudiantes ya tienen su propio smartphone. Además, si el 34,4 % de los adolescentes se pasa más de cinco horas al día conectado a internet, en fin de semana esta cifra se incrementa a prácticamente la mitad (47,7 %), con las consecuencias que puede conllevar.

Explica el experto consultado que ya hay estudios médicos que observan la repercusión de esta sobreexposición tiene en el cerebro, «hay áreas más afectadas, igual que pasa con el Alzheimer o la demencia». Y es que, explica el doctor Martí, el cerebro siempre «quiere ahorrar energía», por lo que, si no se le obliga a pensar y a entrenar las conexiones neuronales puede llegar a desarrollar un problema de comunicación.

Ésta es la explicación en la que escuda el psicólogo para defender, por ejemplo, que los dispositivos electrónicos deben salir de las aulas. «Si las faltas las corrige el móvil, el cerebro deja de esforzarse», señala. A lo que añade que «cuando una persona escribe a mano también desarrolla otras áreas», y hoy en día, « si lo delegamos al teléfono, cuando éste falla quedas desprotegido», añade. En este sentido, ya se ha visto que cuando caen aplicaciones como whatsapp «es el caos total». «La gente está muy sola y en el mundo digital tiene la sensación de que está acompañada y bajo control pero con alguien te esfuerzas en cambiar, en modificar cosas para encajar. En la vida real te decepcionas pero con Netflix si no te gusta lo que ves, cambias. Al final alimentas el cerebro de novelas pero en la vida real hay problemas», argumenta el experto.

El gran fallo que detecta este especialista es el salto generacional que ha provocado la llegada de nuevas aplicaciones tecnológicas porque no tiene un referente adulto a quien consultar. «Hay que educar a los mayores. No le puedes decir al menor no coja el móvil si el padre está enganchado», señala el doctor Martí. «Ahora vemos a niños de ocho años alcoholizándose y como hay consecuencias está mal pero con el uso de las pantallas ningún adulto sabe qué pasa ahí dentro. Devoran tuits o tiktok pensando que son inofensivos».