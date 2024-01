Patricia de las Heras, presidenta de Vox en Baleares, remitió en el mes de junio un informa de seis páginas a Ángel López Maraver, mano derecha de Santiago Abascal, en el que le alertada de que Jorge Campos, el fundador del partido en Mallorca, grababa conversaciones con el propio Abascal y había cometido irregularidades diversas cuando estaba al frente de la formación en las Islas. En la carta, a la que ha tenido acceso Ultima Hora, también se implica a la exmujer de Jorge Campos, Montse Amat, en la filtración del caso de la regidora Sandra Barceló, condenada por agredir a una mujer en un bar.

Un fragmento de la carta de Patricia de las Heras.

De las Heras explica que su función era «acabar con la supuesta batalla entre Jorge y Fulgencio Coll, que tenía dividido al partido en Baleares, y he cumplido». Luego, añade: «En seguida me di cuenta de que no era una lucha de egos entre Fulgencio y Jorge, sino que el ego de Jorge Campos contra todo lo que pueda hacerle sombra. Y si a un general curtido se le hizo difícil, podéis imaginaros como lo he pasado yo, primero embarazada y después con un bebé recién nacido».

En el extenso informe, De las Heras «ruega» que no se le dé a Jorge ningún poder de decisión, ni portavocía, ni cargo de Gobierno, y pone en entredicho la gestión económica del fundador de Vox en Baleares, aludiendo a un contrato mercantil con la entidad de Producciones Audiovisuales Gálata S.L. «por virtud del cual el Grupo Parlamentario abonaba un importe mensual de 5.745,5 euros. No obstante, se han facturado cada mes aproximadamente 1.200 euros de más». También alude a «viajes presidenciales» y hoteles de lujo.