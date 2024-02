Le Senne sigue de president del Parlament: La Mesa no admite el escrito de expulsión

Gabriel Le Senne sigue siendo el president del Parlament balear y forma parte del grupo parlamentario de Vox, al igual que la diputada Patricia de las Heras. Así lo indica uno de los informes de los letrados de la Cámara, que la Mesa analiza en estos momentos. El informe alude a un defecto de forma y, según informaciones dadas a este diario, no impide que el grupo de Vox presente un nuevo escrito de expulsión.

Lo que sí queda claro es que cualquier grupo, no solo PP y Vox, podrán presentar un candidato o candidata si Le Senne dejara de presidir la Cámara. Pero, de momento, sigue. El informe emitido por los letrados de la cámara invalida su expulsión del grupo parlamentario, puesto que considera irregular, por defectos de forma, su expulsión, decidida por cinco de los siete diputados del grupo parlamentario el pasado 29 de enero.

En un texto de doce páginas, los juristas del Parlament concluyen que su función es determinar si la resolución de los cinco diputados de Vox que echaron a Le Senne y a la también diputada y presidenta regional del partido Patricia de las Heras cumplió con «los requisitos formales básicos para la formación de la voluntad del grupo parlamentario», no cuestionar el fondo de la decisión. Reprochan, en este sentido, que los diputados que expulsaron a sus compañeros no han acreditado que convocaran la reunión del grupo de manera foral, con un punto del orden del día relativo a la adopción de esa medida, lo que es para los letrados «una deficiencia» que no es «subsanable».

Por ello, establecen que la Mesa del Parlament, conformada por el propio Le Senne, dos diputados del PP y dos representantes del PSOE, debe considerar que el escrito en el que los cinco diputados enfrentados a la disciplina de Vox echan del grupo al presidente y a De las Heras no puede validarse. No procede, por tanto, «aplicar las consecuencias jurídicas reglamentariamente previstas» enfatizan.

Así, Le Senne y De las Heras continúan siendo miembros del grupo de Vox en el Parlament y los compañeros que pretenden su expulsión deberán volver a reunirse con todos los requisitos formales y aprobar la medida de acuerdo a los preceptos considerados por los letrados. Fuentes de los cinco parlamentarios expulsados de Vox han indicado que este mismo lunes está prevista la reunión habitual del grupo.