El Ajuntament de Campos ha tomado cartas en el asunto en relación al paso de cebra que se había pintado en la pista de atletismo del municipio y que tanta polémica ha levantado en los últimos días. Este viernes, el regidor d'Esports, Jaume Vidal, ha explicado que esta acción, «antes de estar acabada y señalizada, parecía un paso de peatones» y «sí, es innegable, pero realmente lo que se pretendía era solucionar un problema y dar respuesta a una demanda de los atletas».

Ahora, el paso de cebra se ha retirado con pintura roja y en su lugar se han dejado unas líneas, que marcan un tramo de paso, y se ha colocado una señal que reza: «Acceso a la gradería. ¡Atención! ¡Hay atletas haciendo deporte! Ellos tienen prioridad». Con este último intento el Consistorio pretende dar «una solución para evitar más accidentes con las personas que pasan la pista para acceder a la gradería al mismo tiempo que sus entrenamientos», ha asegurado Vidal.

De hecho, la idea siempre fue que los atletas tuvieran preferencia, incluso cuando el paso de peatones seguía operativo, ya que se entendía que los usuarios que cruzaran la vía no lo harían «de forma desordenada por cualquier lado». Vidal también ha dicho que Campos ha salido en los medios, incluso en los nacionales, «que nunca se habían preocupado por el deporte 'campaner'», pero que esto ha servido para que «a partir de ahora todo el mundo que venga al campo de deportes ya sabrá por donde se tienen que acceder».

Asimismo, ha afirmado que no duda que otros ayuntamientos, «si tienen el mismo problema [que el que ha tenido Campos], adoptarán también esta medida o alguna parecida» y ha agradecido al regidor de Més per Campos que hizo la foto de la noticia viral, ya que «en sólo seis meses de oposición y no decir 'ni mu', estrenarse así como político es todo un logro. Otros con más tiempo no han conseguido tanto por Campos. ¡Enhorabuena! Esto es hacer política y poner en valor el municipio que se representa. Es hacer pueblo y, sobre todo, demostrar de qué pasta está hecha cada persona».