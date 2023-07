Confirmado, y sin pensárselo demasiado. O mejor dicho, nada. Habrá tercera temporada en los Estados Unidos y en las filas de la laureada universidad norteamericana, Life University de Atlanta, para la directora de juego menorquina Tanit Calsapeu, después de completar y con muy buena nota su segunda aventura en USA, donde llegó incluso a estar incluida entre las candidatas a mejor evolución individual deportiva. Calsapeu, formada en el CCE Sant Lluís y CD Alcázar y que luego se pasó al Centre de Tecnificació de les Illes Balears y al CB Andratx de la Liga Femenina 2, ha vivido una metamorfosis importante esta pasada temporada, ya que ha pasado a jugar en la posición de escolta, mientras ha tenido que ir lidiando con una lesión de tobillo que le ha impedido jugarlo absolutamente todo en Atlanta.

En palabras este jueves de Calsapeu a «Es Diari», horas antes de agotar sus vacaciones en Menorca y regresar ya a los EEUU, reconocía que su pase al ‘dos’ le ha sentado muy bien. «La verdad que me he sentido muy cómoda jugando aquí, puesto que la entrenadora desde el principio me dejó muy claro mi rol dentro del equipo, de anotadora», subraya la menorquina. Si bien, esta pasada temporada, Calsapeu no ha podido jugar todos los partidos del ‘college’, ya que estuvo unas semanas recuperándose de una lesión que tuvo en el tobillo. «Pero, en general, estoy contenta con el resultado y con mi trabajo dentro del equipo», abundaba la insular, con una estadística general de la temporada 2022-2023 de 8.5. Además, este año ha formado parte de la Asociación de Líderes de los Deportistas de la universidad; «dos personas de cada deporte representan a su equipo con el equipo directivo de la propia universidad», explica, tras haber sido una de las presentadoras de la Gala Deportiva de la Life University de Atlanta. Calsapeu, con el reconocimiento de ‘Academic All-Team of the year 2022-2023’, actúa paralelamente como manager de relaciones públicas de la Organización de Estudiantes Internacionales de la Universidad. O sea, que sí, «totalmente decidida a seguir mi aventura americana, puesto que estoy en un ambiente deportivo y académico que me ayuda a superar nuevos retos que me hacen crecer como jugadora y persona».

Formada y crecida en el baloncesto europeo, a Tanit Calsapeu, como a otros menorquines que han pisado USA, le ha tocado adaptarse al básquet universitario. «Creo que mi manera de jugar es generalmente la misma que cuando estaba compitiendo en España. Pero sí que es verdad que ahora me enfoco mucho en el tema de anotar, puesto que es el rol que tengo dentro del equipo. También me enfoco mucho más al estar en forma físicamente, puesto que allá la competición requiere mucha intensidad y fuerza física», analiza. Y mientras, echa la vista atrás a un curso notable. «Fue una gran sorpresa estar nominada como una de las jugadoras con mejor rendimiento personal. Era mi primer año y no tenía muy claro cómo me iría la temporada y al, muy contenta con los resultados», admite. Esta temporada 2023-24 la vaticina Calsapeu con un equipo «completamente nuevo y aunque las dos temporadas anteriores he tenido protagonismo en el equipo, soy consciente que no me puedo relajar», avisa. «Tendré que seguir compitiendo y entrenando duro para ganarme minutos. Comenzar una temporada con compañeras con las que nunca has jugado requiere más trabajo y esfuerzo pero lo veo como una oportunidad para mejorar y aprender», cierra, ilusionada.