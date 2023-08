Xavi Hernández Giménez (Maó, 1992) reemprende su vínculo con el baloncesto local, a raíz de su fichaje por el CB Es Castell. Después de casi una década militando en diversos equipos de LEB Plata, lo que incluyó una etapa de tres años en el Hestia Menorca, el base menorquín se incorpora al proyecto que desde la banda lidera Oriol Pagès. En su primera entrevista una vez confirmado su fichaje, Xavi expone sus objetivos e intenciones en lo que además supone su regreso a Liga EBA.

¿Cómo se siente bajando un escalón para liderar el proyecto de Es Castell?

—Decir bajar un escalón queda feo. Bajo una categoría, pero por las circunstancias. Soy de Menorca y este equipo es de Menorca, si no habría sido muy difícil que hubiera jugado en Liga EBA este año. Tomé una decisión, me fui con 18 años de Maó, ahora ya tengo 31, son trece años jugando en muchos equipos y decidí que si seguía en España sería jugando en casa. Lo único que tengo pendiente y me apetece es jugar en el extranjero; las cosas que surgieron no acabaron cuajando.

¿Cómo se ha desarrollado su fichaje, qué lo ha motivado?

—No sabía mucho del club, conocía a algunos jugadores que estuvieron allí y el vínculo surge por Oriol Pagès, que me entrenó en el Hestia Menorca. Me llamó, me explicó el proyecto y me ofreció la posibilidad de probar, debido a que mi intención a principio de verano era salir al extranjero, como te he comentado. Al final, acabé llamando yo al club, les planteé mis intenciones de quedarme en Menorca, dándoles la opción de que me hicieran una oferta. Tanto tiempo hablando, al final hubo acuerdo y aquí estamos.

¿Qué le sugiere reencontrarse con Oriol Pagès?

—Con Oriol fueron unos años en que estuvimos muy bien, con una buena relación, que mantuvimos después y desde que él está en Es Castell, aprovechando que yo ya había rodado mucho y tenía pensado volver a Menorca, aprovechó la situación. Sé cómo trabaja y él sabe qué tipo de jugador soy, cómo juego y mi capacidad de liderazgo, viniendo de un buen año en LEB Plata. Sabe que no vengo para ‘estar de vuelta’, sino que sigo teniendo nivel para categorías superiores y puedo y sabré liderar este proyecto.

Muchos años en LEB Plata, en diferentes equipos, ¿ha sido ese uno de los motivos para hacer este cambio de aires y volver a casa?

—Sí, llega un momento en que te planteas las cosas, he tenido propuestas de LEB Plata, algunas bastante buenas, lo cual agradezco mucho, pero como te he dicho antes, llevo trece años fuera y mentalmente estaba un poco agotado, pensando en tener que volver a hacer maletas e irme a una ciudad nueva, un entrenador nuevo... y al final, pues nada, realmente fue falta de motivación y de ilusión, porque la LEB Plata no me aportaba nada nuevo y el hecho de ser Menorca siempre motiva, independientemente de la categoría.

Su compromiso es evidente, pero se sabe que quería probar en el extranjero, ¿se guarda una cláusula de salida, en caso de que surja la oportunidad?

—Sí, con el club he sido muy claro, hemos firmado un contrato y mi compromiso es máximo; mientras yo esté en Menorca, me da igual que sea EBA o LEB Plata, mi compromiso será del cien por cien, como ha sido en todos los equipos en que he jugado. He sido transparente y les he dicho que mi ilusión, llegue cuando llegue la oportunidad de jugar en el extranjero, no sólo para jugar al baloncesto, sino como una experiencia de la vida, le plantearía al club esa posibilidad. Pero es algo en lo que no pienso, soy jugador del Es Castell y si se da la oportunidad, lo pensaré, pero ahora mismo no me preocupa.

¿Qué objetivos se marca para esta temporada, donde a simple vista se advierte un paso adelante en la calidad de la plantilla?

—Sinceramente, no se ha planteado ningún objetivo, aún no me he visto a nadie, no conozco a los jugadores y necesitaré mi tiempo de adaptación en esta liga, tampoco la conozco lo más mínimo, no sé cómo está el nivel, sólo sé que estamos en un grupo muy fuerte, para lo que conozco, y con los fichajes que hemos hecho, más el bloque de jugadores que se mantiene, seremos un equipo competitivo. Después de un año de sufrir en Salou, no me gustaría volver a pasar por eso y luchar por no bajar, pero sabiendo cómo trabaja Oriol, que es ambicioso y muy profesional, será un equipo de máximas garantías.