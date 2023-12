El Hestia Menorca juega a mediodía de este domingo ante el Grupo Ureta Tizona Burgos, ante el que persigue su cuarta victoria de la temporada, segunda consecutiva y con ello, encadenar su primera racha positiva de la temporada y desde su aparición en LEB Oro, donde el cuadro insular nunca ha logrado empalmar dos jornadas con triunfo (Pavelló Menorca, 12.00 horas).

Después de desempolvar su casillero de alegrías lejos de la Isla y eludir por añadidura el falorillo rojo de la clasificación al asaltar la pista del Alimerka Oviedo hace ocho días, poniendo freno a una racha de seis derrotas, la cita de este domingo supone, además del reencuentro del equipo insular con su afición, una reedición de la final de Copa LEB Plata de la temporada pasada, así como también el penúltimo partido del año 2023 para el colectivo de Javi Zamora en la Isla, al resguardo de su hinchada, lo que incrementa por tanto el afán de éxito en clave local, en el contexto de la jornada 13 de LEB Oro.

Stevic

Otro estímulo a considerar desde la óptica menorquina, quizá el principal en lo estrictamente deportivo, es el estreno con la elástica del Hestia Menorca del pívot serbio Oliver Stevic (Nova Gorica, 1984), quien se incorporó hace menos de dos semanas a la disciplina del conjunto menorquín, en una rápida operación en el mercado, desvelada en exclusiva por este diario, que tenía por finalidad su fichaje definitivo, tal y como ha sucedido.

La venida del experimentado interior balcánico, sobre el que Javi Zamora se deshizo en elogios en la rueda de prensa que preludió el duelo de esta jornada ante el Tizona, y del que se espera un rendimiento inmediato, apuntala el juego interior del conjunto menorquín, dotando a Víctor Arteaga de una ayuda inestimable en los aledaños del aro, y necesariamente altera su estructura de equipo, es de suponer que para bien, puesto que agrega un nuevo foco de productividad en detrimento del canario Joshua Tomaic, que solicitó la baja hace casi un mes, demanda que el club pudo satisfacer hace una semana, una vez cristalizó su acuerdo con Stevic. Tomaic, uno de los rostros del ascenso, presta su bagaje, desde ese entonces, al Sant Antoni de Eivissa.

Una serie de movimientos de la que no quedan al margen la cada vez mayor integración de Eric Demers –el escolta de Nueva Inglaterra jugará el tercer partido desde su reaparición–, el rol cada vez más protagónico de Jacob Grandison (20 puntos, con mucho acierto exterior, para ser el máximo anotador en la gran victoria obrada en la capital asturiana) o la reaparición de Clevin Hannah luego de su viaje a Estados Unidos. En suma, un novedoso, que no nuevo, Hestia Menorca –solo el alero francoespañol, Tom Digbeu, se ausenta, por unas molestias en la rodilla, en principio, no graves– para buscar la cuarta victoria del año y enhebrar su primera racha positiva en la liga.