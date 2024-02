El entrenador del Hestia Menorca, Javi Zamora, ha comparecido en la mañana de este viernes en rueda de prensa para analizar el partido que su equipo juega este domingo en el Pavelló contra Movistar Estudiantes, líder de LEB Oro, flamante campeón de la Copa Princesa y el visitante más ilustre y atractivo de cuantos desfilarán esta temporada por la Isla. Entidad, por otra parte, por la que tanto el propio 'Zamo' como un número ingente de su plantilla han desfilado. En suma, nos encontramos en el preámbulo de un partido mayúsculo.

Problemas físicos.

«Tenemos algunas incidencias en el aspecto físico dentro de la plantilla. Omar Lo todavía arrastra molestias, de unos problemas que ya hicieron que no pudiera jugar contra el Ourense la pasada jornada, y no está al cien por cien. No es nada grave, pero le impide tener una dinámica normal. Y luego está Emil (Stoilov), que pasito a pasito va recuperando el ritmo de partidos. Salvo sorpresa, Omar Lo será el jugador que no se vista para este partido contra Estudiantes».

Motivados.

«Estamos con muchas ganas de volver a jugar y de vibrar en el Pavelló con nuestra afición, y para nosotros, cada jornada es una oportunidad de poder sumar una nueva victoria que nos acerque al objetivo. Sabemos de la dificultad del partido, Movistar Estudiantes está haciendo una temporada en la que está rozando la perfección, viene de ganar la Copa Princesa hace un par de semanas, y todo ello desarrollando un juego muy coral, tanto en ataque como en defensa. Se les ve muy sólidos, a pesar de las numerosas bajas por lesión que ha sufrido, tienen mucho fondo de armario, lo que les permite dar pasos adelante de modo constante».

Partidazo.

«Será un partido muy bonito, el poder disfrutar de Estudiantes en Menorca, después de tantos años, creo que es una oportunidad, también porque creo y espero que pronto puedan volver a su lugar natural, que es la ACB, por lo que vamos a intentar disfrutar ahora de tenerlos aquí, con la afición, y que sea un partidazo».

Metas opuestas.

«Somos dos equipos con objetivos completamente diferentes, para nosotros es el primer año en la historia del club en esta categoría, estamos muy enfocados y trabajando para conseguir el objetivo de la permanencia y consolidarnos en la categoría, mientras que ellos cuentan con una plantilla diseñada para recuperar su lugar en la ACB, y creo que el momento es diferente a cuando nos enfrentamos en la primera vuelta. En ese partido, hasta el descanso, hicimos las cosas más o menos bien».

Equipo distinto.

«Hemos incorporado jugadores, tanto recuperados después de lesiones, como en fichajes, como Tom (Digbeu) y Oliver (Stevic), que para nosotros son muy importantes. Será un partido diferente al de la ida, con otras caras, y esperemos que más competido. Y para nosotros, todos los partidos de casa son importantes, con nuestra gente, que parece que habrá un gran ambiente, como igualmente valoramos el poder participar en una iniciativa tan bonita como es la lucha contra el cáncer infantil, aportando nuestro granito de arena y ayudar a dar visibilidad a una enfermedad que es terrible y sobre la que todos deberíamos estar concienciados y dar apoyo a toda la gente que lo está sufriendo».

Claves.

«Para intentar estar a la altura de las circunstancias, ante un equipo como Estudiantes, tenemos que estar a un nivel de seriedad y solidez altísimo. Sí que es cierto que en las últimas jornadas estamos ofreciendo un nivel defensivo alto, pero también es cierto que jugamos contra un equipo que en 50 segundos le da la vuelta a un partido. Ellos no están notando las bajas, lo que también demuestra el gran trabajo que están realizando. Cuando se quedaron sin Carrera, todos dieron un paso adelante, se mostraron muy sólidos, quizá más equilibrados. Ahora ha vuelto, y han perdido a Johnny Dee, un jugador importante, pero seguro que habrá otros que asuman la responsabilidad. Habrá que estar muy serios e intentar controlar el rebote. En la ida fue clave y será un aspecto importante del partido para poder tener opciones».

Rival.

«Es uno de esos partidos en los que debemos centrarnos más en nosotros y en los aspectos colectivos, más que en los individuales, pues Estudiantes es un tipo de equipo en el que cualquier jugador, desde el base hasta el ‘5’, y en todas las posiciones, tienen jugadores muy importantes, por lo que el ‘scouting’ debe centrarse en cuestiones colectivas y tratar de llevar el partido a donde más nos interesa, trabajando sobre conceptos que ellos manejan y en los que son tremendamente eficientes».

Crecimiento colectivo.

«Creo que desde que empezó la temporada nos comprometimos todos a no poner el foco en el resultado. En esa fase de la temporada en la que no conseguíamos rematar los partidos, como en Valladolid, Gipuzkoa, contra Tizona, Lleida… fueron partidos en los que el equipo no pudo lograr la victoria, pero los chicos han mantenido su nivel de compromiso y de trabajo diario, y salió premio después, pero fundamentalmente, nos centramos en el crecimiento del jugador y del juego colectivo. Es muy positivo que un día anote Clevin (Hannah), otro día Tom (Digbeu), Víctor (Arteaga), Pol (Molins), Diego (Alderete)… el equipo crece, y eso nos concede más opciones, más registros, pero manteniendo siempre el rigor defensivo».

Anecdótico.

«Sí, estamos dos partidos por encima del descenso, y a otros dos del playoff, pero no es más que una anécdota, pues el penúltimo clasificado está a tres partidos del playoff… lo que no podemos es perder el foco, nos centramos en intentar lograr las victorias necesarias que nos den la permanencia, que para nosotros es un sueño poder asentarnos en esta categoría, y el día que se cumpla ese sueño, entonces podremos hablar de otros aspectos, pero creo que es circunstancial, tanto la racha de tres victorias como nuestra situación en la clasificación, aunque siempre ayuda el refuerzo del resultado».

Emociones.

«Los jugadores siempre están mentalizados en su trabajo al cien por cien, independientemente del rival, pero sí es cierto que son chicos que se han criado en Estudiantes, que llevan el club en el corazón y que la ovación que recibimos en la ida, en el WiZink Center, fue muy emocionante. En mi caso, estuve una década en Estudiantes, en la cantera, donde coincidí con los chicos, pero una vez el balón está en el aire, el foco está puesto en el plan de partido y más allá de eso, nosotros ya somos una parte de Menorca, por lo que está claro que saldremos a dar el máximo».