Aprovechamos la presencia en la Isla del prestigioso entrenador Aíto García Reneses (Madrid, 1946) durante la pasada semana para conocer su parecer sobre el proyecto que ha forjado el Hestia Menorca, como también por sus posibilidades de futuro.

En ese sentido, el que fuera seleccionador absoluto en los JJOO de Pekín 2008, en los que ganó la segunda medalla de plata olímpica para el baloncesto español, y extécnico de FC Barcelona, Joventut, Cotonificio y Gran Canaria, entre otros equipos, y que rivalizó entre 2006 y 2008 con el extinto Menorca Bàsquet en la Liga ACB como entrenador del equipo badalonés, se muestra convencido de que la Isla alberga posibilidades de retornar, por medio del club que actualmente se aloja en Bintalfa, a la máxima categoría del baloncesto español.

Aíto García, en el centro de la imagen, junto a los miembros del Hestia Menorca.

Significar que la presencia en Maó del considerado como uno de los mejores y más vanguardistas entrenadores del concierto europeo, que además disfrutó en vivo en el Pavelló de la victoria obrada por el Hestia Menorca, en la velada del pasado sábado, sobre el Grupo Alega Cantabria de Agustí Sans (y en cuyo intermedio se produjo nuestra conversación con el técnico), responde, según él mismo desveló, a su buena relación con Javi Zamora, que tiene su origen en el pasado de ambos en Estudiantes.

Motivo

«Mantuve una conversación con Javi Zamora, con el que había entrenado en Estudiantes, y donde también había coincidido con bastantes jugadores de los que están aquí (en alusión al Hestia Menorca), y me dije, ‘pues vamos a Menorca unos días», detalla Aíto, que compartió estructura técnica con ‘Zamo’ en el club colegial hace algo menos de un decenio, en relación a su presencia en Maó.

Aíto conversa con Javi Zamora en el Pavelló.

A la par, el expreparador de Barça y Joventut quiso dejar claro lo que tampoco es ningún secreto; que sus visitas a la Roqueta se remontan a cerca de medio siglo atrás. «Llevo mucho tiempo viniendo a la Isla», precisó. De hecho, a inicios de los años 80, Aíto ofreció un clínic en el Pabellón La Salle, del que durante estos días se han viralizado, entre los seguidores al baloncesto en la Isla, algunas imágenes del mismo (en las que aparecen, entonces muy jovencísimos, los exjugadores lasallistas Tolo Mercadal y Toni Vinent). Sería ese el punto de inicio de su vínculo con la Isla, en el que abundó en los años siguientes, tanto de visita como en términos competitivos (primero en torneos amistosos organizados en el viejo ‘poli’ mahonés, luego en la citada etapa ACB menorquina).

Al margen, cabe reseñar la buena relación que desde hace algunos lustros entabló Aíto con Eliseo Llabrés, un rostro indispensable en la cronología del lasallismo y del baloncesto menorquín. Por todo ello, procedía cuestionar al técnico, inactivo desde que el pasado mes de mayo terminara su relación con el Bàsquet Girona, al que dirigió en su primer año en la ACB, por su opinión sobre el equipo menorquín que entrena Javi Zamora. No obstante, Aíto admitió que «es la primera vez que les veo, hay que dar un poco más de tiempo, pero lo cierto es que están con mucha ilusión». Aíto, que al margen de ver el partido ante el Cantabria, en los días previos presenció algunas de las sesiones de entrenamiento del Hestia Menorca en el Pavelló, e intercambió impresiones con Javi Zamora sobre aspectos técnico-tácticos, considera que, a medio-largo plazo, la Isla podría reeditar su condición de plaza ACB que ostentó en un par de ciclos entre 2005 y 2011.

Aíto en unas imágenes captadas en Menorca hace tres decenios, paseando por S'Algar. | Archivo

«Claro que sí, la Isla reúne las condiciones para volver a la primera liga, pero hay que ir poco a poco; lo primero es estabilizarse aquí, en LEB Oro, y luego, seguir con ambición y que el público apoye», sugirió Aíto al respecto.

Por último, planteamos al extraordinario entrenador madrileño, ganador de nueve títulos de Liga ACB, entre otros muchos trofeos, y que empezó su carrera en los banquillos en los albores de los años 70, sobre si tiene en mente volver a entrenar u ocupar algún otro cargo relacionado con el baloncesto, respecto lo que aseguró «no» tener «nada particular en mente».

El prestigioso técnico madrileño junto a Xavi Seguí Puntas, antiguo gerente de este diario, en una presentación. | Archivo

«Me he jubilado cuatro veces, y no sé si habrá una quinta o no, pero me da igual, lo cierto es que estoy viviendo tranquilamente, disfrutando de la vida», prosiguió en ese sentido el madrileño, dejando claro, por otra parte, que «no» echa de menos entrenar, aunque independientemente de ello, «estoy viendo mucho básket», concluyó Aíto García Reneses, leyenda vida del baloncesto nacional y continental.