Interesantísimo encuentro, correspondiente a la jornada 25 del grupo C-B de la Liga EBA, que se disputa este domingo al mediodía (12:30) en la Zona Esportiva Joan Gamper de Barcelona, donde Sa Tintina Es Castell se enfrentará al temible filial del conjunto blaugrana, el Barça Atlètic, que tan solo ha perdido tres encuentros en toda la temporada.

El conjunto de Oriol Pagès vuelve de la Semana Santa con el objetivo de seguir ampliando su casillero de victorias, para así conseguir el mejor bagaje de su historia en la cuarta categoría española. Para eso, deberá hacer frente a un equipo casi imbatible (el Barça B tan solo han perdido contra Mataró Boet, Fibwi Ciutat d’Inca y Alfinden CB) y que solamente ha perdido un único partido como local.

El filial catalán, cuenta con jugadores de gran talento. Muchos de ellos, con total probabilidad, llegarán a categorías a nivel profesional. Una de estas perlas es Kasparas Jakucionis catalogado como una de las estrellas de la cantera, ha sido el tercer jugador más joven de la historia en debutar con la camiseta blaugrana y está teniendo un tremendo impacto en Liga EBA (ni más ni menos, la pasada jornada se acercó al triple doble, tras una gran actuación contra el Tibu-Ron Castelldefels, ante el que hizo 20 puntos, 6 rebotes y 8 asistencias).

Otro jugador destacado en las filas del Barça Atlètic es, sin duda, Mathieu Grujicic, el escolta alemán (quien llegó procedente de la cantera del Alba Berlín), está dejando un gran rendimiento a las órdenes del mallorquín y exjugador del extinto Menorca Bàsquet Alfons Alzamora, y debido a sus altas capacidades para anotar a todos los niveles, apunta a ser un jugador a tener en cuenta ahora y en un futuro próximo.

Por último y no menos importante, tenemos a Sayon Keita, un «5» nacido en Malí, quien con tan solo 16 años está sabiendo utilizar su físico privilegiado (210 cm) y está siendo uno de los jugadores interiores más dominantes del grupo «C» de la Liga EBA. Muestra de ello, fue su última actuación con el conjunto blaugrana, en que se fue hasta los 17 puntos y 9 rebotes para 23 de valoración.

Estos tres jugadores serán con total seguridad el mayor quebradero de cabeza para Oriol Pagès, un ex de Can Barça quien de seguro arengará a los suyos para salir con un plus de motivación y afrontar el encuentro para poder llegar hacer daño al líder casi imbatible de la categoría.

Cifras

Por su parte, el Barça Atlètic, estadísticamente, tiene muchas cosas a tener en cuenta. El conjunto de Alzamora es el equipo con más puntos anotados (80,9) y mayor efectividad en el lanzamiento del grupo. Por otra parte, cabe añadir que son el equipo que más rebotea (38.9) y la suma de todas estás estadística, les lleva a ser el equipo con mayor valoración de media (87.5).

En conclusión, difícil reto al que se enfrenta Sa Tintina Es Castell, de cara al partido de este domingo, con la permanencia asegurada y con los puestos de playoff de ascenso a LEB Plata prácticamente imposibles de alcanzar. Una victoria en Can Barça pondría el broche de oro a una gran temporada, en la que se ha visto un crecimiento grupal y sin duda alguna, a tener en cuenta de cara a un verano donde unas pequeñas mejoras podrían llevar a esta plantilla a pensar en objetivos aún más ambiciosos.