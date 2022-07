Fue el mejor jugador de la Liga Regional menorquina la temporada pasada. Con sus goles fue, entre otros, culpable de que el CD Menorca volviera a ganar la competición. Sin embargo, sale del club mahonés para emprender un nuevo reto en su carrera futbolística.

Marc Urbina vuelve al CE Mercadal cuatro años después, esta vez de la mano de Lluís Vidal, y lo hace sabiendo que puede estar ante el último tren que le permita jugar de nuevo en la antigua tercera división.

«Tengo 27 años y si no intento ahora volver a 3ªRFEF, no sé cuándo volverá a surgir la oportunidad, si es que hay otra. En un primer momento dudaba, pero después lo pensé. Me lo dijeron tanto desde el club como la gente de mi alrededor: si no es ahora no sé cuando va a ser», confiesa.