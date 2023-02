El Menorca logró un triunfo necesario para seguir con opciones de estar entre los cinco mejores tras vencer al Sporting de Mahón en un partido con acciones polémicas y suspense final ante la reacción del cuadro visitante que estuvo muy cerca de empatar tras ir 4-1 abajo.

El Menorca, muy efectivo, se adelantó en un saque de banda marcado por la auxiliar tras decretar el árbitro una falta -rectificó su decisión- para el Sporting que sacó de quicio a los visitantes y que conllevó la expulsión de Jesús. Con presión y juego vertical, el colectivo de David Roig intentó romper a un rival que quiso mandar a través del balón aunque flaqueó en el último pase para inquietar a Xavi. En apenas cinco minutos, en dos recuperaciones y con espacios para correr, el Menorca puso el 3-0 con los tantos de Bryan, tras pase de Joan Coll, y Calero en acción individual que aprovechó el resbalón de Sergi para marcar con calidad. Los de Joan Melià volvieron a entrar en la cita con el golazo de Bilal a la escuadra.

Tras el descanso, Omar convirtió un penalti protestado por los sportinguistas para encaminar lo que parecía un triunfo claro del Menorca (4-1).

Tres minutos después, Bilal cayó en el área pidiendo pena máxima que el colegiado no estimó. Pese a verse en franca desventaja, Joan Melià modificó posiciones e introdujo cambios buscando la reacción de su equipo que se adueñó del encuentro en busca del gol. Con Macode y Nixon a los mandos, el Sporting jugó en la parcela de un Menorca que apenas volvió a aparecer en ataque pero sus intentos se perdían a la hora de pisar el área. En los 20 minutos finales, el once visitante encontró el premio y Bilal puso el 4-2. Empujó con denuedo el Sporting ante un adversario timorato y Riveros pidió penalti por unas manos (89’). En el añadido repitió Bilal para ajustar un duelo resuelto con polémica y suspense.

AT VILLACARLOS 0

CE ALAIOR 3

El Alaior logró un triunfo de autoridad para certificar sus aspiraciones al título tras derrotar al Atlético Villacarlos en un partido donde los albinegros fueron mejores tras abrir el marcador. El cuadro de Es Castell, pese a mantener el equilibrio de fuerzas en la primera parte, no encontró la fórmula para hacer daño a un rival que fue a más con el paso de los minutos en un duelo que tuvo su polémica con el penalti no sancionado sobre Camacho a poco para el descanso y que acabó con la mala noticia en forma de lesión del meta Antonio en la jugada donde fue expulsado por desviar con la mano fuera del área un remate con marchamo de gol de Ramón.

Villacarlos y Alaior salieron intensos buscando las áreas opuestas y el partido caminó con llegadas y peligro de Joel y Ramón para los visitantes y Migue y Álex en los locales. Poco a poco, los de Raül Capó manejaron el balón, ganaron los duelos divididos para abrir el marcador en una acción por banda de Joel con pase atrás que remató Ramón (0-1). El gol reafirmó al Alaior mientras el Villacarlos no apareció en ataque hasta el tramo final con un remate desde cerca de Camacho salvado por Óscar (39’) y al minuto, el derribo sobre el propio Camacho no sancionado.

En la vuelta, un disparo de Rodri en el interior del área lo taponó la defensa. De la ocasión amarilla al acierto alaiorense cuando Ramón aprovechó un balón suelto para hacer el 0-2 y encaminar un partido que siguió controlando. Raúl Filgueira puso la sentencia al cabecear en un saque de falta y minutos después, la expulsión y lesión de Antonio. Con todo resuelto, Eric, Biel Moll y Nil pudieron alterar el marcador.

CD MIGJORN 2

CE FERRERIES 0

El Migjorn se impuso al Ferreries en un encuentro donde los locales tiraron de efectividad y seguridad defensiva para infligir la primera derrota como visitante al conjunto de Sant Bartomeu. Un marcador que estrecha las posiciones en la zona de aspirantes -seis equipos a la espera de lo que hagan hoy el Menorca y el Sporting- a jugar por el ascenso.

El conjunto de Pere Vadell abrió el marcador gracias a un tanto de Juanfran en el primer cuarto de hora. Los de Miquel Capó intentaron, a través de la posesión del balón, acercarse a los dominios de Rai pero no encontraron el acierto en el último pase para firmar la igualada.

Tras el paso por vestuarios, el Migjorn volvió a golpear, esta vez con el acierto de Kevin para cobrar una ventaja que logró administrar hasta el final. El Ferreries quiso entrar en el partido pero no encontró el camino del gol que rondó nuevamente el once local en el tramo final en una clara acción que no logró transformar.

NORTEÑO 0

UD MAHÓN 5

La UD Mahón se impuso al Norteño en un partido que puso de cara antes de la media hora y sentenció en el inicio del segundo tiempo.

CCE SANT LLUÍS 6

AT CIUTADELLA 0

El Sant Lluís logró su segunda victoria tras golear al Atlètic Ciutadella con un Dani Ramírez -autor de cinco tantos- en plan estelar.