Desde que a los 17 años al mahonés, Miki Sánchez– jugador de fútbol hasta el momento del CD Menorca en el Estadi Mahonés–, su visión se le tiñese de negro por una tensión ocular que derivó en una ceguera permanente y posteriormente decidiera adentrarse al fútbol para ciegos, no ha parado de crecer y progresar en el deporte adaptado. Ello a pesar de los contratiempos físicos que ha ido padeciendo, siendo operado hasta en tres ocasiones de rodilla. El mahonés acaba de vivir esta temporada 2022-23 en la Liga Nacional de Fútbol para Ciegos– la Primera División de la ONCE–, su mejor año como jugador, siendo el ‘pichichi’ de su equipo de toda la vida, el Fundación Madrid, con la friolera de hasta 17 goles.

Precisamente, su mejor año de cara a portería y en plena pubertad como futbolista en la competición adaptada, le llega en un mar de dudas a nivel internacional ya que, sin estar recuperado al cien por cien de su rodilla, debe decidir estas próximas semanas si acude a la nueva llamada de la Selección Española, de cara al Campeonato del Mundo de este mes de agosto, en Reino Unido.

Referente con la Española

Miki Sánchez, que comenzó a jugar con antifaz y pelota de cascabeles el 2016 y después de un tiempo que no fue en absoluto nada sencillo a nivel personal, ha sido uno de los pocos supervivientes del fiasco de la Selección Española en los últimos Juegos Paralímpicos de Tokio, en los que España no estuvo ni mucho menos a la altura y en los qué, como ya dejó entrever el propio Sánchez en este diario en su día, se despojó que se necesitaba una metamorfosis de arriba a abajo en la Roja. Y es que de cara al Mundial del 18 al 27 de agosto en Reino Unido, «todavía debo decidir si voy o no. Pese a que el seleccionador cuenta conmigo y me ve como una pieza fundamental tras renovar toda la selección, me afectan las lesiones, el año ha sido muy largo y tengo que contestar», confiesa el insular, en «Es Diari».

Sánchez, uno de los que mejor está en estos momentos de España tras sus 17 dianas, se ha salvado de la severa ‘limpieza’ en el combinado español, que ha afectado a la plantilla y cuerpo técnico al completo. «Tras Tokio, donde fuimos sextos, se renovó todo, se quitaron a los veteranos y quedamos una plantilla muy joven, con poca experiencia», abunda el mahonés. Y el nuevo seleccionador piensa que Sánchez debe ser el nuevo referente. «Cuentan mucho conmigo porque sería el motor de la selección, les daría fútbol», dice, viendo este Mundial, «difícil. No nos veo con nivel suficiente aún, ante selecciones muy potentes. Pero es fútbol y nunca se sabe».

Unas dudas sobre el Mundial que le llegan a Sánchez después de ganar la liga española. «Esta ha sido sin duda mi mejor temporada a nivel personal en la liga española, con mi récord de goles y llegando a anotar siete incluso en un partido», recuerda, viéndose el insular ahora como un «mejor definidor y encuentro más la portería», se auto analiza, quedando solo por detrás del máximo goleador liguero, un jugador del Tarragona, segundo clasificado. «Hemos hecho una gran temporada el Fundación Madrid y hemos sido los que menos goles hemos recibido», cierra, pensativo, Sánchez.