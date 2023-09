La ‘Roja’ masculina de fútbol para ciegos, con un equipo totalmente renovado, lleva dos temporadas de capa caída. Primero, con el histórico descenso al Campeonato de Europa B y, ahora, hace una semana, quedando en décimo segunda posición del Campeonato del Mundo celebrado en Gran Bretaña; el peor puesto cosechado por la Selección Española desde que acude a los Mundiales. Y un último Mundial 2023 además al que acudía tras la renuncia de Australia. Y en esta hecatombe sufrida por el combinado español esta pasada semana no estuvo presente una de las ausencias más sonadas de la escuadra rojilla, el jugador de Maó y pieza clave estos últimos años­­– siempre con permiso de las lesiones–, Miki Sánchez.

La selección dominante en Europa con ocho títulos acumulados prosigue con su peligroso declive competitivo y deportivo y tras haber descendido recientemente a la segunda división europea por primera vez en su historia, ahora protagonizó su peor Mundial, con cuatro derrotas en cuatro partidos y un combinado sin sus principales protagonistas que la han llevado a lo más alto internacionalmente.

Resignación del menorquín

El propio Miki Sánchez reconocía ayer a su «Es Diari» decepción tras su no convocatoria y viendo como el proyecto de España coge tintes complicados de cara al futuro más próximo. «Sí, mi idea era ir al Mundial pero el nuevo seleccionador español hizo que cambiara su opinión en el último momento», señalaba, de inicio, no sin después detallar la cronología de los hechos que le dejaron fuera de España. «Tan solo le dije al entrenador que en la última concentración previa a la disputa del Mundial no podía asistir porque me encontraría de vacaciones fuera del país, con billetes cogidos de enero, y todo pagado y planificado», detallaba el mahonés. Sin embargo, y pese a que el seleccionar «tenía claro que quería llevarme al Mundial y yo estaba bien físicamente pero a última hora cambió de opinión», narraba contrariado, Sánchez.

El nuevo técnico, «quería dar oportunidades a nuevos jugadores me dijo y ya en la última lista apareció un delantero inactivo; creía que le saldría bien la jugada pero no fue así», dice el de Maó, para el que es, «una pena lo de la selección española de fútbol para ciegos porque es una de las mejores potencias en todo el mundo de las tantas victorias que tiene pero tras un desastre es difícil construirla de nuevo. Ya pasó y ahora a mí me toca pensar en la temporada que viene, a por otra liga y a por la Copa de España», cerraba.